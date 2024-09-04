Таксист решил нажиться на прилетевшей в Алматы иностранке и поплатился свободой

Полиция Алматы нашла и задержала таксиста, завысившего оплату за проезд иностранной туристке, сообщает Zakon.kz.

Об этом случае в полиции узнали из соцсетей, где сообщалось, что таксист обманул туристку из Индии.

"В ходе проверки выяснилось, что 27-летний мужчина занимался частным извозом без соответствующих документов, назойливо навязывал свои услуги. Наряду с этим при задержании он не выполнил законные требования сотрудника полиции", – сообщили 4 сентября в пресс-службе Департамента полиции города.

Решением Специализированного межрайонного административного суда Алматы правонарушителя арестовали на 15 суток.

1 сентября в аэропорту Алматы произошел инцидент, из-за которого самолет пришлось обыскивать с собаками.