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Таксист решил нажиться на прилетевшей в Алматы иностранке и поплатился свободой

Аэропорт в Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, таможня, таможенный контроль, зона таможенного контроля , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 13:28 Фото: Zakon.kz
Полиция Алматы нашла и задержала таксиста, завысившего оплату за проезд иностранной туристке, сообщает Zakon.kz.

Об этом случае в полиции узнали из соцсетей, где сообщалось, что таксист обманул туристку из Индии.

"В ходе проверки выяснилось, что 27-летний мужчина занимался частным извозом без соответствующих документов, назойливо навязывал свои услуги. Наряду с этим при задержании он не выполнил законные требования сотрудника полиции", – сообщили 4 сентября в пресс-службе Департамента полиции города.

Решением Специализированного межрайонного административного суда Алматы правонарушителя арестовали на 15 суток.

1 сентября в аэропорту Алматы произошел инцидент, из-за которого самолет пришлось обыскивать с собаками.

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