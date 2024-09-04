Шаккалиев назвал нарушением практику авиакомпаний продавать больше билетов
Министр подчеркнул, что такая практика авиакомпаний является нарушением.
"Как вы можете продавать больше, чем обеспечиваете? Это нарушение. Мне нравится принципиальная позиция родителей, так и нужно принципиально бороться с такими нарушителями. И я уверен, что этот прецедент будет большим уроком для авиакомпаний", – дополнил Арман Шаккалиев.
Он отметил, что в проекте закона, который рассматривается сегодня в первом чтении в Мажилисе, в нем предусмотрены ключевые вещи – исключение возможности невозврата стоимости авиабилетов и туристических затрат.
"Также услуги будут регулироваться отраслевым законом. Раньше отраслевой закон смотрел на другие законы: об авиации и так далее. И там создавали разные лакуны для ухода. Теперь этого не будет. Все начинается с алгоритмов по продаже. Мы договорились, что до второго чтения еще раз рассмотрим авиаотрасль. Если там есть необходимость в профильные законы заходить и запрещать, чтобы так работали алгоритмы, то так надо делать. Это уже наши коллеги по МЦРИАП и Минтранспорта здесь будут играть первую скрипку за счет отраслевого регулирования", – озвучил Арман Шаккалиев.
20 июля 2024 года 12-летнюю девочку, летевшую домой из США через Астану в Уральск, не посадили в самолет той же компании из-за нехватки мест на борту. В итоге ее сестра с группой улетела, а она осталась в аэропорту. Позднее в Комитете гражданской авиации заявили, что авиакомпанию привлекут к административной ответственности.
21 августа 2024 года вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев заявил, что готовится ряд поправок для защиты авиапассажиров.