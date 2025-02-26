Чем занимались попавшие под санкции компании, рассказал Шаккалиев

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Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса 26 февраля 2025 года рассказал, какие компании и за что попали в санкционные списки, передает корреспондент Zakon.kz.

Арман Шаккалиев подтвердил, что две казахстанские компании попали под санкции. Речь идет о Kazstanex и ТОО "Металлстан". "Две компании были включены. Ранее эти компании присутствовали в списке США, Канады. Компании занимались поставкой в области машиностроения, по определенным видам оборудования. На сегодня эти компании, по данным Комитета госдоходов, внешнеэкономическую деятельность не осуществляют, работают только на территории Казахстана. Они не закрывались, но изменили свои виды деятельности. Они работают, да, но, по нашей информации, экспортные операции не осуществляют", – отметил он. По словам главы Минторговли, эти компании занимались поставкой оборудования для металлообработки. Материал по теме Как санкции против России изменили торговлю Казахстана: анализ и прогноз Ранее мы рассказали, почему многие товары из стран СНГ, импортируемые в Казахстан, становятся дороже.

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