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Происшествия

Жуткая авария под Талгаром привела к трагедии: автомобили разлетелись после мощного удара

смертельная авария в Талгаре, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 22:27 Фото: Zakon.kz
8 сентября 2026 года на окраине Талгара произошла смертельная авария, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, Chery Tiggo двигался в южном направлении.

Жуткая авария под Талгаром привела к трагедии: автомобили разлетелись после мощного удара, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 22:27

Фото: Zakon.kz

На перекрестке его водитель, предположительно, не уступил дорогу и выехал на пересечение, после чего в автомобиль на большой скорости врезался BMW X7, двигавшийся на восток.

Жуткая авария под Талгаром привела к трагедии: автомобили разлетелись после мощного удара, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 22:27

Фото: Zakon.kz

От сильного удара автомобили отбросило в разные стороны.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 22:27

Фото: Zakon.kz

Chery Tiggo отлетел более чем на 30 м, при столкновении у него оторвало двигатель.

Жуткая авария под Талгаром привела к трагедии: автомобили разлетелись после мощного удара, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 22:27

Фото: Zakon.kz

Силовой агрегат оказался примерно в 100 м от места аварии.

Жуткая авария под Талгаром привела к трагедии: автомобили разлетелись после мощного удара, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 22:27

Фото: Zakon.kz

BMW X7 после столкновения пересек бордюры и насыпи, повредил дорожный знак и автобусную остановку, после чего вылетел на возвышенность и остановился там.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 22:27

Фото: Zakon.kz

В результате аварии водитель Chery Tiggo погиб. Пассажир BMW X7 получил травмы.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 22:27

Фото: Zakon.kz

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.

Жуткая авария под Талгаром привела к трагедии: автомобили разлетелись после мощного удара, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 22:27

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что ГАЗель столкнулась с автобусом в Карагандинской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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