Жуткая авария под Талгаром привела к трагедии: автомобили разлетелись после мощного удара
По предварительным данным, Chery Tiggo двигался в южном направлении.
На перекрестке его водитель, предположительно, не уступил дорогу и выехал на пересечение, после чего в автомобиль на большой скорости врезался BMW X7, двигавшийся на восток.
От сильного удара автомобили отбросило в разные стороны.
Chery Tiggo отлетел более чем на 30 м, при столкновении у него оторвало двигатель.
Силовой агрегат оказался примерно в 100 м от места аварии.
BMW X7 после столкновения пересек бордюры и насыпи, повредил дорожный знак и автобусную остановку, после чего вылетел на возвышенность и остановился там.
В результате аварии водитель Chery Tiggo погиб. Пассажир BMW X7 получил травмы.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.
Ранее сообщалось, что ГАЗель столкнулась с автобусом в Карагандинской области.