Жуткая авария под Талгаром привела к трагедии: автомобили разлетелись после мощного удара

8 сентября 2026 года на окраине Талгара произошла смертельная авария, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, Chery Tiggo двигался в южном направлении.

На перекрестке его водитель, предположительно, не уступил дорогу и выехал на пересечение, после чего в автомобиль на большой скорости врезался BMW X7, двигавшийся на восток.

От сильного удара автомобили отбросило в разные стороны.

Chery Tiggo отлетел более чем на 30 м, при столкновении у него оторвало двигатель.

Силовой агрегат оказался примерно в 100 м от места аварии.

BMW X7 после столкновения пересек бордюры и насыпи, повредил дорожный знак и автобусную остановку, после чего вылетел на возвышенность и остановился там.

В результате аварии водитель Chery Tiggo погиб. Пассажир BMW X7 получил травмы.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.

Ранее сообщалось, что ГАЗель столкнулась с автобусом в Карагандинской области.