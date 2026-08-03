КНБ подтвердил расследование в отношении высокопоставленного полицейского Астаны
Согласно рассылке, полковник полиции проходит по делу об организации незаконной миграции.
"Причем речь идет не о каком-то частном случае, а о работе организованной преступной группы, в которую, по версии следствия, входят представители разных ведомств", – также сказано в публикации.
Корреcпондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ). В ведомстве сообщили о начатом расследовании.
"Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – отмечено в официальном сообщении Комитета за 3 августа 2026 года.
На сайте Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана от 6 марта 2022 года опубликована статья о Макаевой. Из нее следует, что Алия Макаева родилась в Новгородской области России. В 2001 году она окончила юридический факультет Уральской государственной юридической академии, после чего поступила на службу в органы внутренних дел.
Карьеру она начинала с инспектора отделения воспитательной и кадровой работы Управления внутренних дел района Алматы в Астане.
С 2004 по 2018 год работала старшим инспектором отдела миграционной полиции УВД района Есиль, инспектором группы по защите женщин от насилия, а также старшим инспектором по особым поручениям отдела гражданства и иммиграции Управления миграционной службы столичной полиции.
В марте 2022 года Макаева уже занимала должность начальника отдела гражданства и иммиграции управления миграционной службы Департамента полиции столицы. Позднее ее назначили заместителем начальника управления.
30 июля в КНБ заявляли о задержании в Казахстане находившихся в розыске корейских мошенников.