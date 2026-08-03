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События

КНБ подтвердил расследование в отношении высокопоставленного полицейского Астаны

Комитет национальной безопасности РК, КНБ РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 13:43 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Казнете почти неделю распространяют информацию о громком задержании заместителя начальника Управления миграционной службы Департамента полиции (ДП) Астаны Алии Макаевой, сообщает Zakon.kz.

Согласно рассылке, полковник полиции проходит по делу об организации незаконной миграции.

"Причем речь идет не о каком-то частном случае, а о работе организованной преступной группы, в которую, по версии следствия, входят представители разных ведомств", – также сказано в публикации.

Корреcпондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ). В ведомстве сообщили о начатом расследовании.

"Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – отмечено в официальном сообщении Комитета за 3 августа 2026 года.

На сайте Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана от 6 марта 2022 года опубликована статья о Макаевой. Из нее следует, что Алия Макаева родилась в Новгородской области России. В 2001 году она окончила юридический факультет Уральской государственной юридической академии, после чего поступила на службу в органы внутренних дел.

Карьеру она начинала с инспектора отделения воспитательной и кадровой работы Управления внутренних дел района Алматы в Астане.

Алия Макаева, полицейский, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 13:43

Фото: пресс-служба МВД РК

С 2004 по 2018 год работала старшим инспектором отдела миграционной полиции УВД района Есиль, инспектором группы по защите женщин от насилия, а также старшим инспектором по особым поручениям отдела гражданства и иммиграции Управления миграционной службы столичной полиции.

В марте 2022 года Макаева уже занимала должность начальника отдела гражданства и иммиграции управления миграционной службы Департамента полиции столицы. Позднее ее назначили заместителем начальника управления.

30 июля в КНБ заявляли о задержании в Казахстане находившихся в розыске корейских мошенников.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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