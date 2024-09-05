Герои в военной форме – как казахстанские военнослужащие помогали жителям страны

Первая половина 2024 года запомнилась Казахстану масштабными паводками, которые затронули множество регионов страны. В ответ на масштабные последствия стихийного бедствия Вооруженные силы Казахстана продемонстрировали оперативность и высокую готовность к действиям.

Всего в спасательных операциях участвовали 3169 военнослужащих, 242 единицы автомобильной техники, 4 вертолета армейской авиации, 3 самолета военно-транспортной авиации и 2 беспилотных летательных аппарата.

Военные летчики Казахстана проявили истинное мужество и самоотверженность, выполняя свою миссию в экстремальных условиях. Рискуя собственными жизнями, они спасали людей, оказываясь в самых сложных ситуациях, где каждая секунда могла стать решающей. Их действия стали символом беспримерной преданности делу и готовности поставить безопасность других превыше собственной. Всего наши летчики эвакуировали 293 человека, доставлены 11,7 тонны груза, а всего за время операции эвакуирован 2951 человек, включая 811 детей. Перевезены 998 спасателей и более 165 тонн жизненно важного груза.

Армия не только спасала людей, но и активно проводила берегоукрепительные работы, предотвращая новые бедствия. За короткое время уложено более 174 тысяч элементов заграждения, что помогло минимизировать риск затопления целых населенных пунктов.

Не стоит упускать из виду слова благодарности от многих казахстанцев, оказавшихся в трудной ситуации в результате паводков. Так, жительница Костанайской области выразила искреннюю признательность военнослужащим и волонтерам за неоценимую помощь в спасении ее семьи. По ее словам, без оперативных и слаженных действий военных летчиков, их семья, оказавшаяся в ловушке стихии в доме, расположенном вдоль русла реки, не смогла бы выбраться из опасной зоны.

"Мы были в полной растерянности и не знали, что делать, как справиться с подступающей водой, как спасти себя и своих близких. Очень обрадовались, когда услышали, что к нам на помощь отправят военных. Нас быстро эвакуировали в безопасное место. Спасибо им большое за работу!" – поделилась женщина.

Эти истории благодарности лишь подчеркивают масштабы усилий, которые прилагались для спасения людей в условиях стихии. По данным Министерства обороны, в Актюбинской области военные инженеры построили паромную переправу, через которую было перевезено 1568 человек и 137 единиц техники. К тому же сводный отряд военнослужащих Актюбинского гарнизона выполнял задачи по оказанию помощи по предотвращению паводков в населенных пунктах Курылыс и Жайсанбай.

В Атырауской области проводились работы по заготовке и укладке сооружений по периметру нескольких поселков проводилось укрепление берегов русла реки Жайык. Военнослужащие регионального командования "Юг" были распределены для укрепления дамб и береговой линии реки Жайык. В этом регионе было заготовлено и уложено более 41 тысячи элементов заграждения.

В Западно-Казахстанской области военнослужащие провели работы по укреплению вероятных мест подтопления, а также усилили берег русла реки Жайык. Работы выполнялись в поселке Бумаколь и еще в 9 населенных пунктах Байтерского района. Военнослужащими возведено более 12 тысяч элементов заграждения.

В Северо-Казахстанской области военнослужащие проводили работы в районе горводоканала "Кызылжар Су" в городе Петропавловске, в районе поселка Бишкуль, выполняя задачи по укреплению объездной дороги вблизи города.

На востоке страны военнослужащие осуществляли пропуск людей и транспорта через оборудованный мостовой переход на разрушенном участке дороги вблизи населенного пункта Боран Маркакольского района.

Благодарность военнослужащим выразил еще один казахстанец.





"От имени всех жителей Атырауской области, Махамбетского района, села Есбол я, Данияр Каирбеков, выражаю глубокую признательность и искреннюю благодарность 60 военнослужащим, прибывшим из Шымкента, за вашу неоценимую помощь в укреплении берегов во время паводков. Ваше присутствие стало для нас настоящей поддержкой, и благодаря вашему усердию и самоотверженному труду нам удалось предотвратить разрушительные последствия стихии. Вы не только защитили наши дома, но и подарили нам уверенность в завтрашнем дне. Спасибо вам за ваш героизм и преданность делу!" – сказал Каирбеков.

В период паводков военнослужащие показали себя настоящими профессионалами своего дела, готовыми выполнить свой долг в любое время. Благодаря четкой координации им удалось значительно снизить угрозы от паводков, при этом обезопасив жизнь тысячам граждан.