Алматы ждут дожди и похолодание

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Жителей Астаны и Алматы синоптики предупреждают о дождях с грозами и понижении температуры 6, 7 и 8 сентября 2024 года. В Шымкенте же в эти дни будет по-прежнему тепло, сообщает Zakon.kz.

Астана 6 сентября: переменная облачность, временами дождь. Порыва ветра достигнут 9-14 метров в секунду. Ночью температура воздуха достигнет 3-5, днем – 10-12 тепла.

7 сентября: переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью 5-7, днем 13-15 тепла.

8 сентября: переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью 8-10, днем 15-17 тепла. Алматы 6 сентября: переменная облачность. В конце дня ожидаются дождь с грозой и сильный ветер. Температура воздуха ночью 14-16, днем 21-23 тепла.

7 сентября: переменная облачность, временами дождь. Днем пройдет гроза. При грозе порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 16-18 тепла.

8 сентября: ночью будет дождь. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 8-10, днем 20-22 тепла. Шымкент 6 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью 11-13, днем 22-24 тепла.

7 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 9-11, днем 22-24 тепла.

8 сентября: без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 25-27 тепла. Ранее в пресс-службе акимата рассказали корреспонденту Zakon.kz, когда в столице включат отопление. Как оказалось, отопительный сезон в Астане начинается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 градусов и ниже в течение пяти суток. Читайте также Казахстанцам напомнили про штраф, который может "прилететь" за непредставление декларации 270.00 в срок В Павлодаре начали судить ученика, ранившего в школе одноклассника и учителя Ужесточить наказание за интернет-мошенничество предлагает депутат

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