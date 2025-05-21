Идет похолодание: когда Астану, Алматы и Шымкент зальют дожди

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Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 22, 23 и 24 мая 2025 года в трех крупнейших городах страны. Так, в Астане все дни будут идти дожди. В Алматы, Шымкент прохлада придет после зноя. Кроме того, Шымкент и вовсе ожидает резкое понижение температуры, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 22 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +23+25°.

23 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер поднимется до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +17+19°.

24 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +14+16°. Прогноз погоды по Алматы 22 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +30+32°.

23 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. При грозе порывы ветра 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +25+27°.

24 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. При грозе порывы ветра 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +25+27°. Прогноз погоды по Шымкенту 22 мая: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +35+37°.

23 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +27+29°.

24 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +28+30°. Материал по теме Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на среду Ранее уже сообщалось, что в Казахстане в ближайшие три дня – с 22 по 24 мая 2025 года – ожидается жара, после которой прогнозируется резкое похолодание.

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