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Общество

Казахстанка ослепла на один глаз после блефаропластики за 100 тысяч тенге

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2026 00:16 Фото: pexels
В Шымкенте суд рассмотрел дело о неудачной блефаропластике, после которой пациентка потеряла зрение на один глаз, передает Zakon.kz.

Как сообщает 4 июня 2026 года "24KZ", по материалам дела, женщина без медицинской лицензии убедила потерпевшую, что является специалистом и может проводить пластические операции.

За коррекцию нижних век она получила 100 тысяч тенге. Ранее она уже выполняла этой же пациентке отопластику. В суде сообщили, что при первой встрече в клинике у потерпевшей возникли вопросы о квалификации специалиста.

"Во время беседы она поинтересовалась, имеются ли у подсудимой диплом и соответствующие сертификаты. Подсудимая устно сообщила, что имеет высшее медицинское образование и необходимые сертификаты", – отметили в суде.

Осложнения возникли во время повторной операции в июле 2025 года.

"Во время операции начались сильный отек и кровотечение, которое не удавалось остановить. После вмешательства пациентку отпустили, сообщив, что отек пройдет. Спустя 10 дней потерпевшая перестала видеть левым глазом", – говорится в материалах дела.

Позднее она получила компенсацию в размере 100 тысяч тенге. По данным медконтроля, у подсудимой отсутствовали лицензия и сертификаты. Суд признал ее виновной и назначил 1,5 года лишения свободы с запретом на медицинскую деятельность на три года.

Исполнение наказания отсрочено на год из-за наличия несовершеннолетних детей. Также взысканы компенсации морального вреда и расходов на лечение.

Ранее сообщалось, что 25-летнего блогера из Австралии сняли с рейса Jetstar из-за пугающего внешнего вида после пластических операций в Таиланде. Стюардессы испугались компрессионных повязок и болезненного состояния пассажира прямо перед взлетом.

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Канат Болысбек
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