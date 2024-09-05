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Законодательство РК

120 млн тенге за моральный вред могут получить родные погибшего в воронке на "Майкаинзолото" спасателя

Воронка на руднике &quot;Майкаинзолото&quot;, Олег Тышкевич, моральная компенсация, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 18:55 Фото: пресс-служба МЧС РК
Суд назначил к выплате 120 млн тенге. Если решение вступит в силу, компенсировать моральный вред родным Олега Тышкевича будет спасательная служба, в штате которой он состоял, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 5 сентября, в Экибастузском горсуде завершилось рассмотрение дела по иску дочери и сына Олега Тышкевича. Спасатель был в числе четырех сотрудников ТОО "Республиканский штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" которые в автобусе провалились в воронку на руднике "Майкаинзолото".

"Иск удовлетворить в полном объеме, взыскать с ТОО "РЦШ ПВАСС" по 30 млн тенге в качестве морального вреда заявителям", – зачитала резолютивную часть судья Сауле Досыбаева.

Дочь, сын, сестра и мама Олега Тышкевича в исковом заявлении потребовали от "РЦШ ПВАСС" компенсацию морального вреда – в размере 30 млн тенге каждому.

"Прошу учесть в суде мои медсправки о диагнозе, отсутствие родителей и мой молодой возраст, потому что все в одночасье упало на мои плечи, а также инвалидность родной сестры моего папы. Это событие нанесло моей семье огромную боль и скорбь. Отец был добрым и заботливым человеком, поддерживал нас и был опорой для всей семьи. Мы потеряли не только любимого человека, но и нашу безопасность, уверенность в завтрашнем дне. Прошу суд учесть всю тяжесть нашего горя и вынести справедливое решение касательно нас", – сказала дочь Олега Тышкевича Яна Осолодкина в прениях.

Представители спасательной службы сообщили, что согласны на частичное удовлетворение требований. Подчеркнув, что говорить о полном игнорировании семьи Олега Тышкевича неправильно, так как им была выплачена страховая сумма из средств работодателя. Они выразили соболезнования родственникам погибшего коллеги.

"Мы просим удовлетворить иск частично, а именно в 4 млн тенге на всех истцов. Единственное основание, по которому мы не просим отказать в удовлетворении – наличие трудовых отношений между погибшими спасателями и их работодателями", – говорит представитель ТОО "РЦШ ПВАСС" Ирина Катаван.

АО "Майкаинзолото", привлеченное к судебному разбирательству в качестве третьего лица, иск поддержало. На суде представители предприятия сообщили, что считают работодателем погибших спасателей именно ТОО "РЦШ ПВАСС".

Ночью 4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области произошел обвал, в который упал автобус со спасателями.

В скором времени из воронки на поверхность были подняты тела двух человек

Тела двух спасателей нашли спустя полгода

Также АО "Майкаинзолото" обратилось в суд с иском к Комитету труда и соцзащиты и Комитету промбезопасности МЧС по поводу выводов комиссии о причинах гибели четырех спасателей. 16 апреля стало известно, что Специализированный межрайонный административный суд Астаны признал 100%-ную вину АО "Майкаинзолото" в трагедии на руднике. 

Выводы первой инстанции поддержала и судебная коллегия по административным судам.

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