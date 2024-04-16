Автобус рухнул в воронку: суд признал 100%-ную вину "Майкаинзолото"

Специализированный межрайонный административный суд Астаны признал 100%-ную вину АО "Майкаинзолото" в трагедии на руднике, где в очистное пространство провалился автобус с работниками ТОО "РЦШ ПВАСС", в результате чего двое погибли, двое считаются без вести пропавшими, сообщает Zakon.kz.

Приказом председателя Комитета труда и социальной защиты МТСЗ РК от 4 января 2024 в соответствии с п. 3 ст. 188 Трудового кодекса создана комиссия в целях расследования причин несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью со смертельным исходом.



По итогам расследования комиссией составлен акт расследования группового несчастного случая, которым установлено 100% вины работодателя.

АО "Майкаинзолото" акт оспорен в части отрицания своей вины в произошедшем несчастном случае.

При рассмотрении дела суд установил, что причинами группового несчастного случая вследствие обрушения горной массы в отработанное пространство явились:

неудовлетворительная организация производства работ истцом, выразившаяся в ненадлежащем осуществлении производственного контроля за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц АО "Майкаинзолото";

ненадлежащий контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков в нарушение Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы;

у истца отсутствовали (не разрабатывались) проекты на отработку выемочных единиц (блок) при отработке рудного тела.

"Данные и другие обстоятельства подтверждены исследованными в суде материалами расследования, в том числе заключениями экспертных организаций и подкомиссий. Несчастный случай произошел в рабочее время при выполнении трудовых обязанностей работников ТОО "РЦШ ПВАСС". Исходя из причин несчастного случая, вызванного действиями (бездействием) ответственных лиц АО "Майкаинзолото", признана 100%-ная вина истца". Специализированный межрайонный административный суд Астаны

Поэтому судом в удовлетворении иска к Комитету труда и Комитету промышленной безопасности МЧС отказано. Иск к Комитету промышленной безопасности МЧС заявлен как к ненадлежащему лицу.

Решение не вступило в законную силу.

Ночью 4 января на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области произошел обвал, в который упал автобус со спасателями.



В скором времени из воронки на поверхность были подняты тела двух человек.

Однако двоих спасателей – водителя Айыпа Тлеупбергенова и Айдоса Шаймердена – не нашли до сих пор, поиски приостановили 23 февраля. Родственники пропавших просят найти их родных.

Шахта предприятия также не работает, ее запуск планируется 1 апреля после устранения выявленных нарушений в производстве.

Сообщалось, что руководство района организует обследование прилегающей к поселку Майкаин территории на предмет возможных рисков для близлежащих жилых домов.

Руководство "Майкаинзолото" отрицало прямую связь между обвалом на шахте и крушением автобуса с людьми.

