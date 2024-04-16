Автобус рухнул в воронку: суд признал 100%-ную вину "Майкаинзолото"
Приказом председателя Комитета труда и социальной защиты МТСЗ РК от 4 января 2024 в соответствии с п. 3 ст. 188 Трудового кодекса создана комиссия в целях расследования причин несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью со смертельным исходом.
По итогам расследования комиссией составлен акт расследования группового несчастного случая, которым установлено 100% вины работодателя.
АО "Майкаинзолото" акт оспорен в части отрицания своей вины в произошедшем несчастном случае.
При рассмотрении дела суд установил, что причинами группового несчастного случая вследствие обрушения горной массы в отработанное пространство явились:
- неудовлетворительная организация производства работ истцом, выразившаяся в ненадлежащем осуществлении производственного контроля за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц АО "Майкаинзолото";
- ненадлежащий контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков в нарушение Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы;
- у истца отсутствовали (не разрабатывались) проекты на отработку выемочных единиц (блок) при отработке рудного тела.
"Данные и другие обстоятельства подтверждены исследованными в суде материалами расследования, в том числе заключениями экспертных организаций и подкомиссий. Несчастный случай произошел в рабочее время при выполнении трудовых обязанностей работников ТОО "РЦШ ПВАСС". Исходя из причин несчастного случая, вызванного действиями (бездействием) ответственных лиц АО "Майкаинзолото", признана 100%-ная вина истца". Специализированный межрайонный административный суд Астаны
Поэтому судом в удовлетворении иска к Комитету труда и Комитету промышленной безопасности МЧС отказано. Иск к Комитету промышленной безопасности МЧС заявлен как к ненадлежащему лицу.
Решение не вступило в законную силу.
Ночью 4 января на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области произошел обвал, в который упал автобус со спасателями.
В скором времени из воронки на поверхность были подняты тела двух человек.
Однако двоих спасателей – водителя Айыпа Тлеупбергенова и Айдоса Шаймердена – не нашли до сих пор, поиски приостановили 23 февраля. Родственники пропавших просят найти их родных.
Шахта предприятия также не работает, ее запуск планируется 1 апреля после устранения выявленных нарушений в производстве.
Сообщалось, что руководство района организует обследование прилегающей к поселку Майкаин территории на предмет возможных рисков для близлежащих жилых домов.
Руководство "Майкаинзолото" отрицало прямую связь между обвалом на шахте и крушением автобуса с людьми.
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