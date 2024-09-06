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Назван регион, который лидирует по количеству посетителей в Казахстане

Кок-Тобе, Кок-Тюбе, люди, туризм, туристы, отдых, Алматы, лето, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 05:17 Фото: Zakon.kz
В первом полугодии 2024 года общее число мест размещения в Казахстане достигло 4 167, что на 253 единицы больше, чем за аналогичный период 2023 года. Эти места приняли 3,9 млн посетителей, из них 14,2% – иностранцы, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПР РК, в рейтинге по числу принятых гостей лидирует Алматы. Его местные объекты размещения приняли 1 млн посетителей. На втором месте – Астана с 667,2 тыс. туристов. Шымкент занимает третье место, где остановились 252,9 тыс. человек.

Наименее посещаемой областью стала Улытау, где зарегистрировано всего 13,6 тыс. посетителей.

Объем оказанных услуг составил 121,3 млрд тенге, что на 22,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее в Казахстане усилили контроль на границе в связи с эпидемиологической ситуацией в мире по оспе обезьян. Об этом 5 сентября 2024.

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