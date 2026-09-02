#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
458.45
531.39
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
458.45
531.39
5.29
События

Осенний призыв-2026: куда отправятся служить около 23 тысяч казахстанцев

военнослужащие, армия, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 09:34 Фото: gov.kz
Сегодня, 2 сентября 2026 года, в пресс-службе Министерства обороны рассказали, что в соответствии с указом президента в Казахстане началась осенняя призывная кампания, в рамках которой городские и районные призывные комиссии приступили к работе, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, до конца декабря 2026 года на срочную воинскую службу будут призваны около 23 тыс. граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от призыва.

"Из них свыше 12 тыс. человек пополнят ряды Вооруженных сил, 7 тыс. – Национальной гвардии, 3 тыс. – Пограничной службы КНБ, более 400 – Министерства по чрезвычайным ситуациям и около 300 – Службы государственной охраны".Пресс-служба МО РК

Известно, что благодаря системе "Цифровой призыв" и проекту "Smart военкомат" большинство услуг призыва и воинского учета предоставляется в проактивном формате.

Автоматизированы постановка граждан на воинский учет при смене места жительства, приписка 17-летних юношей, а также предоставление отсрочек и освобождений от призыва. Все сведения по воинскому учету доступны гражданам в личном кабинете на портале eGov.

Оборонное ведомство продолжает работу по повышению привлекательности срочной воинской службы, в ходе которой наряду с военно-учетной специальностью военнослужащие бесплатно могут освоить востребованную на рынке труда рабочую профессию. Их около 20, в том числе водитель, специалист связи, парамедик, экскаваторщик и другие.

Кроме того, для солдат предусмотрены отсрочка по выплате кредитов на период службы и возможность поступления в высшие учебные заведения на обучение по государственному образовательному гранту без сдачи ЕНТ.

21 июля 2026 года сообщалось, что в Казахстане изменились правила призыва на воинскую службу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
призывники, пограничная служба КНБ РК, МО РК
13:40, 15 сентября 2023
Откройте, повестка!: в Казахстане стартовал осенний призыв
В Казахстане начался осенний призыв в армию
13:58, 06 сентября 2024
В Казахстане начался осенний призыв в армию
Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения
11:13, 04 марта 2025
Весенний призыв: сколько человек призовут в армию в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Кайрат&quot; в ЛК
09:16, Сегодня
Латвийский TV3.lv оценил шансы "Риги" в матче с "Кайратом" в ЛК
Юлия Путинцева принимает подачу
09:03, Сегодня
Удобная соперница: Путинцева сыграет с чемпионкой Олимпиады Циньвэнь на US Open
Монфис празднует победу в первом круге
08:40, Сегодня
Монфис обыграл Вальехо и вышел во второй круг US Open
Елена Рыбакина на турнире в Цинциннати
08:16, Сегодня
Рыбакина сыграет в 1/32 финала US Open c Манейро – будущей соперницей по КБДК
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: