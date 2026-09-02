Осенний призыв-2026: куда отправятся служить около 23 тысяч казахстанцев

Сегодня, 2 сентября 2026 года, в пресс-службе Министерства обороны рассказали, что в соответствии с указом президента в Казахстане началась осенняя призывная кампания, в рамках которой городские и районные призывные комиссии приступили к работе, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, до конца декабря 2026 года на срочную воинскую службу будут призваны около 23 тыс. граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от призыва.

"Из них свыше 12 тыс. человек пополнят ряды Вооруженных сил, 7 тыс. – Национальной гвардии, 3 тыс. – Пограничной службы КНБ, более 400 – Министерства по чрезвычайным ситуациям и около 300 – Службы государственной охраны". Пресс-служба МО РК

Известно, что благодаря системе "Цифровой призыв" и проекту "Smart военкомат" большинство услуг призыва и воинского учета предоставляется в проактивном формате.

Автоматизированы постановка граждан на воинский учет при смене места жительства, приписка 17-летних юношей, а также предоставление отсрочек и освобождений от призыва. Все сведения по воинскому учету доступны гражданам в личном кабинете на портале eGov.

Оборонное ведомство продолжает работу по повышению привлекательности срочной воинской службы, в ходе которой наряду с военно-учетной специальностью военнослужащие бесплатно могут освоить востребованную на рынке труда рабочую профессию. Их около 20, в том числе водитель, специалист связи, парамедик, экскаваторщик и другие.

Кроме того, для солдат предусмотрены отсрочка по выплате кредитов на период службы и возможность поступления в высшие учебные заведения на обучение по государственному образовательному гранту без сдачи ЕНТ.

21 июля 2026 года сообщалось, что в Казахстане изменились правила призыва на воинскую службу.