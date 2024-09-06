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Осенние пробки: как изменилась ситуация на дорогах Алматы и Астаны с 1 сентября

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 16:04 Фото: Zakon.kz
Аналитики подсчитали, на сколько снизилась скорость на дорогах Алматы и Астаны с наступлением 1 сентября, и насколько раньше теперь водителям нужно выезжать, чтобы не опоздать, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что с наступлением осени водителям необходимо закладывать на 30% больше времени для того, чтобы вовремя добраться до пункта назначения. Это связано со снижением средней скорости авто на дорогах в сентябре на 20 и 25% в зависимости от конкретной улицы, подсчитали аналитики Sergek ITS.

При этом на некоторые улицы в утренние часы пик с началом учебного года выехало почти в два раза больше авто, чем в аналогичное время в августе.

Астане 2 сентября в 7:00 утра средняя скорость по ул. Сарайшык упала по сравнению с понедельником 26 августа на 20%. В этот день вместо 7,5 тысячи (показатель за 26 августа) на Сарайшык выехали более 11 тысяч водителей. Подобная ситуация наблюдалась и на других главных проспектах столицы. Почти на 40% больше авто выехало на пр. Мангилик ел и чуть меньший показатель (около 30%) зафиксирован по пр. Туран", – рассказали в Sergek Group.

Что касается Алматы, то там пиковая нагрузка пришлась на проспекты аль-Фараби и Абая. По пр. аль-Фараби утром 2 сентября в западном направлении выехали около 11 тысяч авто вместо 8 тысяч (показатель за 26 августа), снизив скорость потока на 15%. По пр. Абая в оба направления выехали около 23 тысяч автомобилей вместо 17 тысяч (показатель за 26 августа). Скорость потока упала сразу на 25%.

Также увеличилось количество авто на пр. Райымбека (14%), ул. Толе би (20%) и Восточной объездной (14%).

"Таким образом, если до наступления учебного года водитель тратил на дорогу около часа, то с учетом нынешней скорости и пробок его путь займет около часа и 20 минут", – пришли к выводу аналитики.

За основу анализа были взяты средняя скорость потока и количество транспортных средств на дорогах в понедельник 26 августа и понедельник 2 сентября. Именно в этот день в школах страны начались полноценные учебные будни. 

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