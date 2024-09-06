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Законодательство РК

Ливни, снег, град и шквал: в 15 областях РК объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 20:02 Фото: pixabay
В 15 областях Казахстана на 7 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Улытауской области ожидается ветер северо-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

В Абайской области ожидается ветер юго-западный, западный на западе, севере, востоке 15-20 м/с. На западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки -2.

Утром и днем на юге Алматинской области ожидается временами сильный дождь, в горных районах области и г. Алматы сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге, в горных районах области гроза. Ветер северо-западный на западе, юге, в горных районах порывы 18-23 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность. В Алматы временами ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 18 м/с. В Конаеве ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, временами порывы 18-23 м/с.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Ночью на юге, в горных районах области гроза, днем в горных районах области гроза, град. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается град. Ветер западный, юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки -2. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается град.

На большей части Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидается ветер западный на севере, западе, юге 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на большей части области высокая пожарная опасность.

На западе, севере Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Уральске сохранится высокая пожарная опасность.

На большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный на горных перевалах 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Шымкенте сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Акмолинской области ветер западный, юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились с корреспондентом Zakon.kz прогнозом погоды по республике на предстоящую субботу.

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