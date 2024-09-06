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Снег и заморозки ожидаются в Казахстане

Снег и заморозки ожидаются в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 18:01 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились с корреспондентом Zakon.kz прогнозом погоды по республике на предстоящую субботу, 7 сентября 2024 года.

Из него следует, что погода без осадков сохранится на западе и в центре страны.

"Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами, на востоке, юго-востоке страны ночью – сильные осадки (дождь, снег), днем – сильные дожди... По Казахстану ожидается усиление ветра, на востоке в ночные и утренние часы ожидается туман. Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области, на севере, востоке Карагандинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°С".РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, в Улытауской, Жетысуской, на западе, севере Западно-Казахстанской, на северо-востоке Кызылординской, на юге, западе, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на западе, востоке Карагандинской, на юге Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, на юге Улытауской, на западе, северо-западе, юге Абайской, на севере Жетысуской сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Ранее в РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на выходные дни – 7 и 8 сентября 2024 года. По данным синоптиков, казахстанцев ждут снежные и ветреные выходные.

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