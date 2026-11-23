В Алматы завершилась ежегодная акция "Зеленый двор – 2026". Всего за два дня жители города получили около тысячи деревьев для озеленения придомовых территорий, сообщает Zakon.kz.

Акция проводится уже не первый год и ежегодно объединяет жителей, желающих сделать свои дворы зеленее и уютнее.

Главная особенность инициативы – непосредственное участие самих горожан. Жители многоквартирных домов самостоятельно выбирают места для посадки, высаживают деревья и берут на себя обязательства по уходу за ними в течение трех лет.

По условиям акции каждый участник мог получить до 10 саженцев для озеленения придомовой территории. При этом обязательным условием являлось обеспечение надлежащего ухода за высаженными деревьями в течение трех лет, включая регулярный полив и сохранность зеленых насаждений. Пресс-служба акимата Алматы

Таким образом, акция не только способствует увеличению зеленых насаждений в городе, но и вовлекает алматинцев в благоустройство собственных дворов. Ведь именно участие жителей помогает не просто высаживать новые деревья, но и обеспечивать их сохранность на долгие годы.