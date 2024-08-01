Как добывают уран в Казахстане

Добыча урана – сложный технологический процесс. Но зачастую он ассоциируется у людей с карьерами, тяжелой спецтехникой и повышенными мерами безопасности. Так ли это, читайте в материале Zakon.kz.

Добывают уран на руднике Семизбай – он находится в районе Биржан сал Акмолинской области. Объект и вся территория полигона охраняются и въезд туда возможен строго в сопровождении.

Фото: Zakon.kz

После всех проверочных процедур мы заезжаем на территорию полигона. Он включает в себя административное здание, производственные помещения, общежитие для работников из числа в основном местных жителей и соседней Северо-Казахстанской области. Они работают вахтовым методом – 15/15.

Фото: Zakon.kz

Передвигаться по территории нужно строго в специальной одежде и обуви. При этом для защиты глаз используются специальные очки, голову защищает каска, а руки – перчатки. Еще одно обязательное требование правил безопасности – защитная маска.

"Сердцем" рудника является операторная цеха по переработке продуктивных растворов. Здесь находятся пульты управления. Операторы, сидя в ней, могут управлять всеми технологическими процессами и отслеживать все параметры цеха.

"С геотехнологического поля продуктивный раствор транспортируется по трубам к нам в цех, откуда мы уже подаем его на колонны СНК – оттуда выходит раствор без урана на дальнейшее выщелачивание. А насыщенный сорбент мы подаем в бункеры для дальнейшей десорбции. На завершающем этапе подаем десорбирующий раствор подкислением серной кислоты и выводим наш готовый продукт. Далее он транспортируется автоцистернами для дальнейшего обогащения и переработки", – сказал замначальника цеха по переработке продуктивных растворов Ильдар Сабирзянов.

К слову, на наших глазах со склада готовой продукции рудника выехал десарботовоз с готовой продукцией в виде товарного десорбата урана.

"Продукция будет перевезена в Степногорск, на территорию горно-химического комбината, где далее из него будет произведена окись урана, то есть уран в виде порошка. А это уже экспортная продукция. Она будет упакована в специальные транспортные упаковочные контейнеры и транспортирована конечным покупателям. На сегодня 100% этой продукции экспортируются", – отметил генеральный директор компании Данияр Досанов.

В целом мощность рудника – 500 тонн урана в год. Рудник вышел на проектную мощность в 2010 году.

Фото: Zakon.kz

К слову, на самом руднике все процессы автоматизированы. Даже на геотехнологическом полигоне. Вопреки ожиданиям здесь нет карьера и тяжелой техники. На первый взгляд – это просто степь. Но здесь находится почти 2 тыс. скважин. Из них в эксплуатации – около 500.

Фото: Zakon.kz

"Добыча проводится круглосуточно. Скважины делятся на два вида – откачная и закачная. Первые предназначены для откачки продуктивных растворов – это растворы, которые уже образовались в результате физико-химического взаимодействия под землей. И раствор содержит уран в определенном количестве. Данная скважина подключена посредством трубопровода к технологическому узлу приема и распределения растворов. Далее оттуда путем подключения к нашим магистральным трубопроводам раствор транспортируется в цех по переработке продуктивных растворов и там на выходе мы получаем конечный продукт – товарный десорбат. (Это раствор с содержанием урана (уранового концентрата), полученный при десорбции урана из ионита. – Прим. ред.)", – отметил директор производственно-геологического департамента Цой Бертан.

Визуально процесс выглядит таким образом.

Регулируются процессы в технологическом узле приема и распределения растворов.

Фото: Zakon.kz

Так выглядят насосы. Они применяются при добыче урана методом подземно-скважинного выщелачивания (ПСВ). Этот метод в сравнении с традиционными способами обеспечивает более низкую стоимость добычи, оказывает меньшее негативное влияние на окружающую среду и обеспечивает высокие показатели в сфере безопасности производства и охраны труда.

Фото: Zakon.kz

Имеются на полигоне и отработавшие скважины. Их "замораживают", а до этого проводят рекультивацию. Здесь тоже есть свои требования, в том числе по снятию плодородного слоя земли. Грунт транспортируют на специальные хранилища низкореактивных отходов, а на полигоне насыпается новый плодородный слой.

Фото: Zakon.kz

Хочется отметить, что наш уран применяется в мирных целях и используется в качестве топлива для атомных станций, которые производят электроэнергию. Изотопы также могут применяться в ядерной медицине и в других коммерческих целях.

1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести вопрос о строительстве АЭС в Казахстане на общенациональный референдум. 27 июня 2024 года он заявил, что референдум по АЭС пройдет осенью. Хватит ли в Казахстане урана для АЭС, можно прочитать здесь.