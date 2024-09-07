Риддер готовится к зиме: ремонт теплосетей и домов на завершающем этапе

В Риддере полным ходом идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. В центре внимания находятся важнейшие инфраструктурные и социальные объекты, обеспечивающие комфортное проживание горожан в суровые зимние месяцы, сообщает Zakon.kz.

Помимо завершения ремонта на ТЭЦ, значительные усилия направлены на модернизацию и реконструкцию теплосетей, а также подготовку многоквартирных домов к предстоящему отопительному периоду.

Как сообщили в городском отделе ЖКХ, по состоянию на текущий момент общий процент выполнения ремонтных работ на тепловых сетях составляет 98,5%, что является весомым показателем готовности города к отопительному сезону. Основные подрядчики также демонстрируют высокие результаты. Так, ТОО "Восток Котлы" завершило 98% запланированных работ, ТОО "ВостокВзрывПром" выполнило 90% задач, а ТОО "ВК РМК" практически завершило все работы с показателем готовности в 99,9%.

Фото: пресс-центр ВКО

Что касается многоквартирных домов, то, по словам акима города Риддера Думана Рахметкалиева, на сегодняшний день получены 356 актов технической готовности, что составляет 87% от общего числа жилых домов, которые готовы к приему тепловой энергии.

"В этом году мы заменили 19 километров теплосетей. С учетом прошлого года, когда именно на теплосетях у нас были зафиксированы теплопотери, в этом году мы провели обмуровку пяти километров теплотрасс. Работы ведутся планомерно и будут завершены в срок", – сказал глава города.

Вместе с тем в отделе ЖКХ отметили, что пока не полностью готовы к зиме еще 54 дома. Акты по ним возвращены на доработку. Работа по приемке зданий ведется планомерно и ежедневно, в среднем от двух до пяти домов принимаются специалистами предприятия, а их на данный момент работает четверо.

Фото: пресс-центр ВКО

В рамках подготовки к зиме КСК и ОСИ вместе с собственниками квартир также активно проводят самостоятельно капитальные и текущие ремонты инженерных систем многоквартирных домов. Горожане меняют системы отопления, водоснабжения и водоотведения, устанавливают новые радиаторы и стояки отопления, проводят ревизию запорной арматуры, установку перемычек перед радиаторами и другие технические мероприятия.

Фото: пресс-центр ВКО

"Наш дом №10 расположен в пятом микрорайоне. Он является самым большим в городе – здесь 324 квартиры. Мы полностью подготовили его к зиме: заменили бойлер, лежаки, провели ревизию всех вентилей. Дом принят ТЭЦ и никаких нареканий нет. В прошлом году у нас в квартирах было тепло, и в этом сезоне мы уверены, что будет так же", – говорит старшая по дому Елена Каэль.

Жительница также отметила, что, помимо ТЭЦ, которая является основным источником тепла, большую роль в подготовке к зиме играют и сами жители, которые должны заботиться о своих домах и квартирах самостоятельно.

Фото: пресс-центр ВКО

Помимо жилого фонда, по информации акимата города, к новому отопительному сезону уже полностью готовы все объекты социальной сферы – школы, больницы и детские сады.

"Работу по подготовке к новому отопительному сезону мы начали еще с июля. На сегодняшний день все котельные школ и детских садов полностью готовы к началу учебного года и наступлению холодов", – сообщила специалист отдела образования Светлана Родионова.

Напомним, в городе имеются 35 учреждений образования – 16 школ и 14 детских садов. Из них 13 школ обеспечиваются теплом за счет центрального теплоснабжения, еще три имеют индивидуальное отопление на твердом топливе.