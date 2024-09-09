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Проводы невесты Наримана Курбанова провели в Астане

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 08:22 Фото: Instagram/aida_bauyrzhanova
8 сентября родные Аиды Бауржановой организовали ей проводы невесты, сообщает Zakon.kz.

Об этом спортсменка и просто красавица сообщила в Instagram-сторис. О дате свадьбы серебряного призера Олимпийских игр в Париже Наримана Курбанова пока неизвестно. Тем не менее шаг к обещанию жениться уже сделан.

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 08:22

Фото: Instagram/aida_bauyrzhanova

Сразу после Олимпийских игр в Париже Нариман Курбанов огорчил поклонниц своим намерением жениться на любимой девушке.

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