Проводы невесты Наримана Курбанова провели в Астане
Фото: Instagram/aida_bauyrzhanova
8 сентября родные Аиды Бауржановой организовали ей проводы невесты, сообщает Zakon.kz.
Об этом спортсменка и просто красавица сообщила в Instagram-сторис. О дате свадьбы серебряного призера Олимпийских игр в Париже Наримана Курбанова пока неизвестно. Тем не менее шаг к обещанию жениться уже сделан.
Фото: Instagram/aida_bauyrzhanova
Сразу после Олимпийских игр в Париже Нариман Курбанов огорчил поклонниц своим намерением жениться на любимой девушке.
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