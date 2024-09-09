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Казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев впервые рассказал о разладе с женой

Казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев впервые рассказал о разладе женой, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 12:10 Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
Известный казахстанский общественник Азамат Сарсенбаев редко делится подробностями о семейной жизни и личных переживаниях. Однако на днях предприниматель решил рассказать о деталях размолвки с женой, сообщает Zakon.kz.

Свое повествование Сарсенбаев опубликовал на странице в Instagram.

"Когда думаешь, что все у тебя в жизни получается, что ты хозяин собственной судьбы, что тебе все по плечу, невольно начинаешь верить в собственную непогрешимость, становишься заносчивым, уверенным в себе, не замечая очевидных ошибок и предательство в своих поступках, в отношении своих близких, в особенности жены". Азамат Сарсенбаев

Далее блогер признается, что ему тяжело далось решение рассказать о происходящем.

"Я отвратительный муж. Из-за моих ошибок весь огромный совместный трехлетний труд в кондитерском бизнесе пошел прахом. У жены просто-напросто опустились руки. И виноват во всем только я. Вместо того, чтобы быть опорой и поддержкой для нее, я только подпитывал себя за счет других, вместо того, чтобы просто сказать "Я тебя люблю" и заряжаться вместе с ней, я занимался самообманом и искал подпитку в обществе других", – отметил Сарсенбаев.

В заключение он заявил, что сожалеет о своих ошибках.

"Хочется верить, что психотерапия поможет разобраться в самом себе и помочь восстановить хотя бы часть семейной жизни". Азамат Сарсенбаев

15 августа 2024 года Сарсенбаев рассказывал о другой о семейной проблеме. Как оказалось, его младший брат страдает лудоманией.

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