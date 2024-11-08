Азамат Сарсенбаев на фоне бушующего Каспия порассуждал о мужской силе
Фото: pxhere
Мужчина не должен быть без эмоций, он должен быть с ними в гармонии. К такому выводу пришел известный казахстанский общественник Азамат Сарсенбаев. Предприниматель разместил видео, на кадрах которого он наблюдает за свирепым Каспийским морем, сообщает Zakon.kz.
По словам Сарсенбаева, еще в молодости он думал, чтобы оставаться мужчиной – нужно испытывать стресс.
С годами он пришел к другому осознанию. Теперь блогер считает, что стресс может быть неотъемлемой частью жизни, но способность человека конструктивно с ним справляться, вот это и есть настоящая сила и зрелость.
"Мужчина тот, который умеет заботиться о своем благополучии, не скрывает своих чувств и поддерживает здоровые способы снятия стресса. Быть мужчиной, это не про страдание, а про баланс и зрелый подход к жизни, в котором человек уважает себя и других, способен поддерживать внутреннюю гармонию и жить в согласии с собой".Азамат Сарсенбаев
Впрочем, комментаторы не смогли поддержать беседу о зрелости мужчин, а поблагодарили блогера за потрясающе красивое видео.
- Как красиво!
- Это реально Актау?! Поражаюсь высотой волн.
- Завораживающее зрелище! Спасибо вам за видео.
- Тот случай, когда красиво и страшно.
- Супер! Энергия и сила моря.
- Красота в глазах смотрящего.
- Обворожительно.
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