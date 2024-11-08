Азамат Сарсенбаев на фоне бушующего Каспия порассуждал о мужской силе

Мужчина не должен быть без эмоций, он должен быть с ними в гармонии. К такому выводу пришел известный казахстанский общественник Азамат Сарсенбаев. Предприниматель разместил видео, на кадрах которого он наблюдает за свирепым Каспийским морем, сообщает Zakon.kz.

По словам Сарсенбаева, еще в молодости он думал, чтобы оставаться мужчиной – нужно испытывать стресс.

С годами он пришел к другому осознанию. Теперь блогер считает, что стресс может быть неотъемлемой частью жизни, но способность человека конструктивно с ним справляться, вот это и есть настоящая сила и зрелость.

"Мужчина тот, который умеет заботиться о своем благополучии, не скрывает своих чувств и поддерживает здоровые способы снятия стресса. Быть мужчиной, это не про страдание, а про баланс и зрелый подход к жизни, в котором человек уважает себя и других, способен поддерживать внутреннюю гармонию и жить в согласии с собой". Азамат Сарсенбаев

Впрочем, комментаторы не смогли поддержать беседу о зрелости мужчин, а поблагодарили блогера за потрясающе красивое видео.

Как красиво!

Это реально Актау?! Поражаюсь высотой волн.

Завораживающее зрелище! Спасибо вам за видео.

Тот случай, когда красиво и страшно.

Супер! Энергия и сила моря.

Красота в глазах смотрящего.

Обворожительно.

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