Казахстанский блогер рассказал о проблеме лудомании в своей семье

Известный казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев решил излить душу и рассказать о семейных проблемах. Как оказалось, его младший брат страдает лудоманией, сообщает Zakon.kz.

Общественник уточнил еще несколько дней назад, что много лет семья помогает брату расплачиваться с крупными долгами из-за ставок.

Уже 14 августа 2024 года Сарсенбаев заявил, что они продают новую квартиру.

"Даже не представляю, что сейчас чувствует младший брат, чувствует ли он досаду, горечь, раздражение, печаль, сожаление или ему все равно? Тут я могу лишь описать свои эмоции, в самую первую очередь меня давит жалость на брата, но не в плане сострадания, скорее это жалость презрительная". Азамат Сарсенбаев

В продолжении блогер отмечает, что, имея хорошую высокооплачиваемую работу, его брат "мог бы давно купить джип, жить в роскошной квартире, минимум один раз в год путешествовать со своей семьей, быть в почете и уважении среди родственников и друзей". Но вместо этого выбрал судьбу лудомана.

"Поставил на кон благополучие своей семьи... и вот. Дошел до кульминации, потерял квартиру, которую он и его семья ждали два года… Да, не ослышались. Из-за долгов в 20 миллионов тенге мы, посоветовавшись с отцом, решили продать новую квартиру младшего брата (точнее, квартиру отца, которую он купил для брата), чтобы раскидать долги перед родственниками, которым он задолжал". Азамат Сарсенбаев

Также деньги пойдут на лечение в рехабе.

"Честно говоря, больше всего я сочувствую и одновременно понимаю чувства отца, что бы он не говорил, как бы не злился и сколько бы не разочаровывался, он всегда пытается помочь ему и дать очередной шанс младшему сыну начать жизнь с "чистого листа". Азамат Сарсенбаев

Пост бизнесмена нашел большой отклик среди пользователей Сети. Они благодарят его за огласку проблемы, о которой не принято распространяться.

Очень болезненную тему подняли. Мы даже представить не можем, сколько семей пострадали и страдает. Восхищаюсь вашей смелостью говорить открыто, не боясь пресловутого осуждения.

Эта тема лудомании практически не освещается самими людьми из-за стыда, но очень актуальна.

Спасибо за искренние слова и откровение перед нами.

Терпения вам.

18 июля 2024 года вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев объяснил, почему в Казахстане изменили порядок лечения лудоманов. Он уточнил, что в стране вводится новый порядок лечения лудоманов без постановки на диспансерный учет.