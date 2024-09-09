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Массовое отравление детей в Мангистау: в МВД рассказали о ходе следствия

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 13:09 Фото: polisia.kz
Полиция завела уголовное дело по факту массового отравления школьников в Мунайлинском районе Мангистауской области. 9 сентября в Министерстве внутренних дел рассказали о ходе расследования, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ведомства, следователи Департамента полиции региона в рамках расследования проводят все необходимые следственные действия, в том числе с участием работников школы, столовой и компании поставщика.

"Установлены объекты, откуда приобретались продукты питания в школьную столовую. Изъяты договора поставки и образцы, назначены необходимые исследования. По результатам следственных мероприятий и исследования действиям виновных лиц будет дана правовая оценка", – сообщили в МВД.

Ход расследования находится на контроле руководства министерства.

О массовом отравлении школьников в Мангистауской области стало известно 7 сентября 2024 года. Согласно заявлению одного из родственников первоклассницы из села Бесшокы, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово почувствовали себя плохо после возвращения с учебы.

6 сентября 2024 года в Мангистауской области по факту отравления школьников Управлением полиции Мунайлинского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 304 УК РК.

По данным комитета по охране прав детей, на 9 сентября врачами проведен осмотр 460 детей, из них 377 – направлены под амбулаторное наблюдение. В областную детскую инфекционную больницу поступили 83 ребенка. Двое переведены из реанимации в общую палату. Здоровье школьников улучшается.

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