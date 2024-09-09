Акимат Мангистау выступил с заявлением после массового отравления школьников

По делу об отравлении в Мангистауской области создана следственная группа. Об этом 9 сентября 2024 года заявили в областном акимате, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, в следственную группу, сформированную при координации областной прокуратуры, вошли представители департаментов экономических расследований и полиции.

"Сегодня ожидаются результаты проб еды, взятых со школьной столовой. Согласно правилам Департамента санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области, результаты лабораторных исследований будут опубликованы завтра, 10 сентября. Сформированная следственная группа примет конкретные меры по результатам проверки". Пресс-служба акимата Мангистауской области

В ведомстве отметили, что 6 сентября по факту отравления в школе №8 Мунайлинского района в едином реестре досудебных расследований районного управления полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 304 УК РК, началось досудебное расследование.

"На сегодняшний день врачами проведен осмотр 460 детей, из них 377 – направлены под амбулаторное наблюдение. В областную детскую инфекционную больницу поступили 83 ребенка. Двое переведены из реанимации в общую палату. Общая ситуация – стабильная. Здоровье школьников улучшается. Ученики, которые находились под наблюдением дома, сегодня пошли в школу". Пресс-служба акимата Мангистауской области

О массовом отравлении школьников в Мангистауской области стало известно 7 сентября 2024 года. Согласно заявлению одного из родственников первоклассницы из села Бесшокы, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово почувствовали себя плохо после возвращения с учебы.

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Позднее ситуацию с отравлением детей и сотрудников школы №8 Мунайлинского района Мангистау на контроль взял Минздрав. На место были направлены 12 бригад скорой помощи. Также расследование причин массового отравления находится на контроле правительства.