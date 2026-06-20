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События

Усилить контроль на границах и не допускать незаконный вывоз топлива поручил премьер

люди, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 12:32 Фото: Правительство РК
Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание с участием руководства ответственных министерств и правоохранительных органов по вопросу текущей ситуации на рынке нефтепродуктов с учетом влияния внешних факторов, сообщает Zakon.kz.

Заслушан доклад министра энергетики Ерлана Аккенженова.

"На данный момент казахстанские нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, обеспечивая потребности внутреннего рынка. Запасы бензина, дизельного и авиационного топлива в стране превышают 1 млн тонн, что позволяет полностью покрывать текущий спрос потребителей. В приоритетном порядке нефтепродуктами обеспечиваются автозаправочные станции, сельскохозяйственные товаропроизводители, а также отечественные авиаперевозчики. Дефицита горюче-смазочных материалов не наблюдается. На постоянной основе проводится мониторинг производства, отгрузки и запасов ГСМ", – говорится в сообщении.

Также уделено внимание мерам по недопущению незаконного вывоза нефтепродуктов. В настоящее время действует приказ Министерства энергетики на запрет вывоза автотранспортом за пределы Казахстана отдельных видов нефтепродуктов и легких дистиллятов железнодорожным транспортом, введено ограничение на пересечение автотранспортом государственной границы не более одного раза в сутки.

Заслушаны комментарии министра внутренних дел Ержана Саденова, заместителя председателя КНБ – директора Пограничной службы Ерлана Алдажуманова, заместителя председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Кайрата Бижанова.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что обеспечение стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов имеет стратегическое значение.

По итогам совещания дан ряд поручений:

  • усилить контроль на границах и принять все меры для недопущения дефицита топлива и безусловного обеспечения потребностей страны;
  • Пограничной службе КНБ совместно с Министерством финансов и Агентством по финансовому мониторингу – усилить контроль на государственной границе, обеспечить выявление и пресечение всех схем незаконного перемещения нефтепродуктов;
  • Министерству энергетики – обеспечить постоянный мониторинг баланса производства, запасов и потребления нефтепродуктов и при необходимости незамедлительно вносить предложения по принятию дополнительных мер.

Ранее премьер-министр Казахстана поручил создать "озеро данных" для транспортной отрасли.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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