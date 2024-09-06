Приграничный бизнес: как дешевый казахстанский бензин и дизель вывозят из страны в обход запрета

Цена на бензин и дизель в Казахстане в полтора, а то и в два раза ниже, чем у соседей. Этим пользуются, организуя нехитрый стартап: купить здесь, продать там. За день можно заработать десятки тысяч тенге, в приграничных районах этим промышляют многие. Насколько законно, выяснял Zakon.kz.

Бизнес-идея элементарная, основана на разнице цен на ГСМ, порядок которых сейчас, например, следующий (на АИ-92 и дизтопливо, соответственно, в пересчете на тенге):

Казахстан – 205 и 295;

Россия – 282 и 350;

Кыргызстан – 381 и 425;

Узбекистан – 493 и 550.

Раньше цифры были другие (инфляция), но разница сохраняется плюс-минус – с нулевых годов. Чем и пользовались: сначала трейдеры, а затем, когда государство официально "лавочку" прикрыло, периодически продлевая действие временного запрета на вывоз нефтепродуктов из РК, – дальнобойщики. Те, напомню, вывозили ГСМ прямо в бензобаках. А бензобаки у фур большие, так что хотя бизнес был и кустарным, вывозили в итоге немало.

Потом приструнили и дальнобойщиков, но предпринимательский энтузиазм у народа не иссяк. Бензин и солярку по-прежнему в обход запрета вывозят десятками тысяч тонн в месяц. Точных данных по всей стране в распоряжении редакции сейчас нет. Но можно представить масштабы на примере одного региона и доступной статистики.

Так, приграничная (с Кыргызстаном) Жамбылская область потребляет, по данным Минэнергетики, 13 тысяч тонн бензина АИ-92 в месяц. Однако, по данным отраслевых источников, ежемесячно в адрес получателей Жамбылской области отгружается 26-27 тысяч тонн бензина этой марки.

Куда же девается половина отгруженного топлива?

Она вывозится. Все теми же кустарями-"нефтетрейдерами" в бензобаках. Но теперь на легковушках. Впрочем, пусть "легкое" слово не обманывает. Исходя из этих цифр, из одной приграничной Жамбылской области вывозится в год в бензобаках около 150 тысяч тонн только бензина АИ-92. К слову, приграничных областей в РК – 14 из 17. А ведь есть еще такой замечательный бензин, как АИ-95. Не говоря уже о дизтопливе, которого в РК производится даже больше, чем 92-го. Помножьте: речь суммарно идет о нескольких миллионах тонн автомобильного топлива в год. То есть в бензобаках легковых автомобилей вывозят из страны, по сути, объем продукции одного из трех казахстанских НПЗ. Называйте на выбор: Павлодар, Шымкент, Атырау.

В Сети нетрудно найти видео с длинными очередями автомобилей на границах. Вот, например, картинка с пункта пропуска из РК в КР (фильм блогера Талгата Итаева; смотреть с 7:40). Но это, как следует из рассказа его информированного собеседника, не автопутешественники. А как раз продавцы топлива. Заправившись в Казахстане, они затем едут в Кыргызстан и там, по дороге в Бишкек, продают его всем желающим, выставив на обочине баклажки с бензином.





Это как один из способов; есть и другие. Например, действовать через "колхозные" АЗС – где реализовать топливо из-под полы. Или просто сливать в цистерну какому-нибудь местному дельцу, у которого затем односельчане будут отовариваться. Правда, во всех случаях эти схемы сложно провернуть без "крышевания" местными авторитетами – в той или иной степени криминальными.

Не суть (хотя кто знает). Главный вопрос: как людям удается вывозить бензин, несмотря на запрет?

Смотрите, в РК очередной временный запрет на вывоз нефтепродуктов действует с 29 марта 2024 года (сроком на полгода). Утвержден совместным приказом руководителей МЭ, КНБ, Минфина и МВД.

Исключение делается для смазочных масел, гуманитарной помощи, для лабораторных испытаний и т.п. Но также "за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств".

При этом в пункте 3 приказа специально оговаривается:

"Министерству внутренних дел РК в пределах своей компетенции оказать содействие по недопущению случаев вывоза товаров, указанных в пункте 1 настоящего совместного приказа, в бензобаках, несоответствующих стандартам, предусмотренным заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств".

Из чего делаем два вывода: действия продавцов топлива формально абсолютно законны. Да, по замыслу, исключение в запрете сделано, что называется, для удобства людей, которые перед дальней дорогой заправились совсем не для продажи. Но ведь в приказе не сказано, что топливо затем нельзя продать. А затем вернуться – и повторить. И вообще, делать это на регулярной основе – как на работу ездить.

Всего этого в НПА, повторимся, нет. А значит, нет и спроса.

Второй вывод следует из того, что среди "трейдеров" не только владельцы старых внедорожников с двумя баками по 80 литров. Есть и плюгавенькие седанчики, которые, однако, оборудованы вовсе даже не родными бензобаками, "предусмотренными заводом-изготовителем". А значит, приказ "не допустить" игнорируется.

Но плохо не только второе, но и первое. Перманентные очереди на границе из торговцев дешевым казахстанским бензином создают очевидный дискомфорт всем остальным. Но главное: не для того вводится запрет на вывоз топлива, чтобы кормить иностранный криминалитет.

Дешевая цена топлива – это большое социальное благо, привилегия для казахстанцев, которую Казахстан как нефтедобывающая страна и социальное государство может предоставить гражданам – и предоставляет! Лишать ее соотечественников, убрав разницу в цене, чтобы тем самым сделать невыгодным криминальный бизнес в этой сфере, вообще не вариант.

Тем более что три казахстанских НПЗ производят топлива больше, чем требуется для внутреннего употребления. Излишки нефтепродуктов государство может экспортировать, заработанной валютой компенсируя дешевые бензин и солярку для своих граждан.

Предположим другие способы навести порядок. Можно ввести социальные карты в приграничных районах на автомобильное топливо, и в пределах определенного лимита продавать его по льготной (нынешней) цене, а сверх того, что нужно для среднестатического употребления, – дороже, как у соседей.

Можно установить максимальную квоту на провоз топлива в баке при пересечении границы. Скажем, треть бака. У кого больше – заворачивать назад. Конечно, будут недовольные. Даже честные путешественники, не говоря о тех, кто зарабатывает на этом (иностранцы нам неинтересны, но ведь есть и казахстанцы).

Но тут надо понимать, каковы могут быть последствия, если проблема не будет решена. Наши цены рано или поздно просто придут в соответствие с теми, что у соседей. Напомним, что, с одной стороны, цены на топливо в РК придерживают, но, с другой стороны, чиновники постоянно намекают, что это не по-рыночному.

В частности, речь об общем рынке нефти и нефтепродуктов, который начнет функционировать в ЕАЭС с 1 января 2025 года. Согласно логике (и консультативному документу регуляторной политики к проекту нового Налогового кодекса, который 4 сентября 2024 года поступил в Мажилис), цены на нефтепродукты во всем Союзе должны подравнять. Что для Казахстана означает – поднять.

Оно нам надо?! Не лучше ли навести порядок на границах и жить в условиях бензинового рая, то есть демпинга? Однако рай требует дисциплины.