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Выпускники колледжей смогут обучатся по ускоренному курсу в Казахстане

Колледж, выпускники , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 12:27 Фото: primeminister.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 10 сентября 2024 года на заседании правительства рассказал, что выпускники казахстанских колледжей смогут продолжить обучение по ускоренному курсу для получения высшего образования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр подчеркнул, что особое внимание будет уделяться синхронизации образовательных программ вузов и колледжей в соответствии с Национальной рамкой квалификаций.

"При этом ЕНТ может стать механизмом для присуждения гранта как в вузы, так и в колледжи. Синхронизированные образовательные программы с нарастающими результатами обучения позволят выпускникам колледжей продолжить обучение по ускоренному курсу для получения высшего образования и выйти на рынок труда с высшим образованием. Такой гибкий подход систематизирует карьерный путь молодежи, создавая альтернативные методы выхода на рынок труда", – рассказал спикер.

По его словам, внедрение микроквалификаций и minor-программ позволит студентам осваивать квалификации в смежных областях, достаточных для выполнения отдельной трудовой функции.

"При этом микроквалификации важны и для работающих специалистов. Они могут осваивать новые компетенций в вузах по точечным запросам рынка труда. Данный механизм будет реализован, в первую очередь, в системе подготовки инженерно-технических кадров. Министерством разрабатывается модель инженерного образования, предусматривающая четкое разделение результатов обучения выпускников колледжей и вузов", – дополнил Саясат Нурбек.

Он заявил, что дальнейшее развитие и углубление взаимодействия между вузами, колледжами и предприятиями регионов в сфере профессиональной подготовки востребованных специалистов будет продолжено на основе региональных дорожных карт.

6 августа 2024 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о лазейке, которой пользуются абитуриенты для поступления в казахстанские университеты.

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