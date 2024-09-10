Выпускники колледжей смогут обучатся по ускоренному курсу в Казахстане
Министр подчеркнул, что особое внимание будет уделяться синхронизации образовательных программ вузов и колледжей в соответствии с Национальной рамкой квалификаций.
"При этом ЕНТ может стать механизмом для присуждения гранта как в вузы, так и в колледжи. Синхронизированные образовательные программы с нарастающими результатами обучения позволят выпускникам колледжей продолжить обучение по ускоренному курсу для получения высшего образования и выйти на рынок труда с высшим образованием. Такой гибкий подход систематизирует карьерный путь молодежи, создавая альтернативные методы выхода на рынок труда", – рассказал спикер.
По его словам, внедрение микроквалификаций и minor-программ позволит студентам осваивать квалификации в смежных областях, достаточных для выполнения отдельной трудовой функции.
"При этом микроквалификации важны и для работающих специалистов. Они могут осваивать новые компетенций в вузах по точечным запросам рынка труда. Данный механизм будет реализован, в первую очередь, в системе подготовки инженерно-технических кадров. Министерством разрабатывается модель инженерного образования, предусматривающая четкое разделение результатов обучения выпускников колледжей и вузов", – дополнил Саясат Нурбек.
Он заявил, что дальнейшее развитие и углубление взаимодействия между вузами, колледжами и предприятиями регионов в сфере профессиональной подготовки востребованных специалистов будет продолжено на основе региональных дорожных карт.
6 августа 2024 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о лазейке, которой пользуются абитуриенты для поступления в казахстанские университеты.