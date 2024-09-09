Массовое отравление школьников в Мангистау: стало известно, что они ели

Первые пациенты начали поступать в инфекционные больницы района и города Актау в пятницу, 6 сентября, вечером. С каждым часом число отравившихся росло: если изначально был 21 ребенок, то к вечеру воскресенья обратились уже 460 школьников.

Все они ученики с 1 по 4 класс средней школы №8 села Бесшокы Мунайлинского района. По словам родителей, все дети поели в школьной столовой картофельное пюре с котлетой, передает Zakon.kz.

В семьях жителей жилого массива Мангистау-5, дети которых посещают школу в селе Бесшокы, отравились сразу по несколько детей. У Марал Жаксылыковой двое сыновей. Они ходят в первый и во второй класс. В тот день, как рассказывает женщина, на обед в школьной столовой дали картофельное пюре с котлетами.

"Дети говорят, что от котлеты шел неприятный запах. Она не пахала мясом, а был какой-то посторонний запах. Но они немного поели. Младший сначала не захотел есть, но потом, смотря на своих одноклассников, поел. После школы у них сильно заболел живот, началась диарея и рвота. В больнице нам дали назначение, лечимся дома. Почти все лекарства приобрели сами, так как нам сказали в больнице, что они закончились. Естественно, я побежала в аптеку и купила. Теперь мы настаиваем на тщательной проверке тех, кто был ответственный за детское питание, и требуем их наказания", – говорит Марал Жаксылыкова.

Еще у одной жительницы района – Динары Жумашевой, также отравились двое детей. Из инфекционной больницы в Актау, куда направили одного из детей, выписались под расписку. Уже третий день дети ничего не едят и продолжают лечение дома, а в больнице им ставят капельницы. Женщина отмечает – дети и раньше жаловались на вкус блюд в школьной столовой.

"Дети жаловались, что еда в столовой не очень вкусная. Как только началась учеба, мы постоянно переживали, как они в школе едят, что им дают. Учителя не заставляли никого, ели только те, кто хотел. И в большинстве случаев дети питались дома, но в тот день поели в столовой. Мы ранее хотели пойти посмотреть, чем кормят детей, но потом подумали, что, наверно, есть своя комиссия, которая проверяет качество еды, наличие документов на продукты, ведь это же детское питание!" – добавляет Динара Жумашева.

Фирма, которая обеспечивала питанием детей в районной школе, также "кормит" и многие другие школы области. Сейчас столовая в школе №8 опечатана. Расторгнут ли договор с ИП на обеспечение питанием этой и других школ, будет известно, когда завершится расследование.

Кроме того, решение о признании ИП недобросовестным поставщиком будет принимать суд. К слову, это не первый скандал, в котором фигурирует этот индивидуальный предприниматель. В прошлом году ИП обслуживал "Білім-инновация лицей" города Актау. Родители постоянно возмущались качеством питания, а пятеро детей из лицея даже попали в инфекционную больницу после обеда в столовой. Родители детей пошли в суд и добились смены поставщика.

В выходные дни в области был создан оперативный штаб. Сюда, кроме представителей госорганов, вошли и психологи, которые работают с родителями детей.

"Родители нервничают, у них страх за ребенка, поэтому наши психологи работают на местах, помогают людям справиться с психоэмоциональным напряжением. На сегодня оказана помощь больше чем ста родителям", – рассказал Мади Токанов, директор областного центра психического здоровья.

В следственную группу, которая была сформирована при координации областной прокуратуры, вошли представители ДЭР и департамента полиции. Для получения результатов проб, взятых у сотрудников столовой и в кухне, требуется несколько дней. Уже завтра департамент санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области опубликует результаты лабораторных исследований.

Всего в больницы были госпитализированы более 80 детей, их постепенно выписывают, а некоторые уже вернулись к школьным занятиям. Двоих детей, которые находились все эти дни в реанимации, перевели в общую палату.

Ранее Zakon.kz писал, что учащиеся 1-4 классов первой смены в школе №8 села Бесшокы массово почувствовали себя плохо после возвращения с учебы.

На место были направлены 12 бригад скорой помощи.

Двое детей в результате отравления оказались в реанимации.

Правительство РК взяло под контроль расследование причин массового отравления.

Позже в Минпросвещения назвали ответственных за массовое отравление школьников, а в МВД рассказали о ходе расследования причин отравления.