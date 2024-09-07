Массовое отравление школьников в Мангистау: на место направлены 12 бригад скорой помощи

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сделала заявление по поводу массового отравления учеников и работников школы №8 Мунайлинского района Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, ситуацию, касающуюся здоровья детей, на Минздрав взял на контроль.

"На место направлены 10 основных и две дополнительных бригад Областной станции скорой и неотложной медицинской помощи и пять бригад четвертой категории обслуживания вызовов Мунайлинской центральной районной больницы. Дополнительно в медицинские организации выведены группы психологической помощи Областного центра психического здоровья", – написала министр в Facebook.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Мангистау учащиеся младших классов отравились после обеда в столовой образовательного учреждения. Родители школьников обратились с жалобой после того, как у детей поднялась высокая температура, началась тошнота и рвота.