Взрывы под Таразом: процесс завершился скандалом

Апелляционная коллегия вынесла решение по делу о взрывах в Жамбылской области. Осужденным солдатам увеличили тюремный срок до 13 лет. Вместе с ними за решетку отправятся двое офицеров на пять лет, передает корреспондент Zakon.kz.

Дело о взрывах под Таразом поступило в военный суд в Астане в конце января. Вердикт представителей Фемиды осужденные солдаты слушали в Шымкенте, подключившись онлайн. Вместе с ними на скамье подсудимых были четверо офицеров, которые находились в столичном суде.



Обстановка в зале суда накалялась с того момента, как судья читал решение апелляционной коллегии. 20-летние солдаты Асет Аширбай и Ерпулат Туранов не смогли сдержать слез. Им увеличили тюремный срок с девяти лет до 13. Они также должны выплатить государству материальный ущерб в размере 24 млрд тенге. Осужденные вины не признают, один из них даже устроил скандал прямо в зале суда.

"Где справедливость? Не было никакой справедливости здесь! На 13 лет нас осудили. За что?! Почему?! Пусть вам все это вернется вдвойне", – заявил осужденный солдат Асет Аширбай.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

В суде первой инстанции двух сотрудников военной части – экс-руководителей эксплуатационных частей Минобороны Жамбылской области Ерлана Бошай и Берика Омарбекова – судили по статье "Халатное отношение начальника или должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия". А бывшего временно исполняющего обязанности войсковой части 28349 Аслана Бакытжанова, его заместителя Руслана Несипкалиева обвиняли по статьям "Нарушение правил работы с боеприпасами и взрывчатыми веществами, представляющими большую опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек" и "Халатное отношение начальника или должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия".

Тогда двух из них оправдали, двух других отпустили из зала суда в связи с отсрочкой наказания. В этот раз Несипкалиев и Бакытжанов получили 5 лет лишения свободы. Их взяли под арест прямо в столичном зале суда. Одному из них там стало плохо, адвокаты просили вызвать скорую помощь.

"Несипкалиев и Бакытжанов признаны виновными по части третьей статьи "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и приговорены к пяти годам лишения свободы. Бакытжанов и Несипкалиев должны быть арестованы в зале суда. Срок отбывания наказания должен быть установлен с 10 марта", – зачитал решение председатель военного суда РК Жандос Мусабекулы.

Из зала суда осужденных солдат вывели под конвоем. В коридоре их сопровождали родственники. Когда бывших рядовых пытались посадить в специальный автомобиль, оборудованный для перевозки осужденных, родные старались их обнять и успокоить. После того, как срочников увезли, родные осужденных плакали и кричали, что двух молодых ребят осудили незаконно.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"Суд был несправедливым. Почему мы подали апелляционную жалобу?! Почему трое судей рассматривали нашу жалобу?! Мы же верили им. Мы надеялись, что они найдут доказательства насчет невиновности наших детей. Но апелляция нас разочаровала. Они, наоборот, добавили срок нашим детям. Мы вообще с этим не согласны! Как нам теперь быть?!" – рассказала корреспонденту Zakon.kz Алмагуль Асанова, мать осужденного солдата Асета Аширбая.

Осталась недовольна вердиктом суда и мать второго осужденного солдата. По словам Жанар Кадыровой, невиновность двух молодых парней не раз доказывали.

"Суд изначально был несправедливым! Мы все это видим на протяжении двух лет. Наши дети говорили правду и за это получили 13 лет. По мнению следователей, наши дети должны были соврать. Один мальчик, который соврал, сейчас ходит на свободе. Мы надеялись, что судьи из Астаны будут справедливыми, но нет. Мы доказали невиновность наших детей. Но решение апелляционной вы видите сами. Кому нам теперь верить?" – говорит мать Ерпулата Туранова.

Адвокаты осужденных солдат намерены подать кассационную жалобу. По их словам, срочников признали виновными без доказательств.

"В апелляционном суде мы доказали, что у них нет никаких доказательств. Абсолютно нет доказательств. Просто так взяли и осудили. Во-первых, у них нет мотива преступления. Они служили и до окончания службы оставался месяц", – прокомментировал решение судьи адвокат осужденных солдат Абзал Умиралин.

26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Причина возгорания пока не установлена. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складировали инженерные боеприпасы.

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Судебные разбирательства по данному делу длились больше двух лет. Были допрошены около 300 свидетелей, а дело состояло из 800 томов. В октябре 2023 года по громкому делу приговор вынесли шести обвиняемым. На скамье подсудимых по делу были двое солдат и четверо военнослужащих. Согласно приговору, двое офицеров имели воинское звание подполковника. Тогда двух военнослужащих оправдали, еще двоих – освободили от уголовной ответственности.

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Однако решением суда первой инстанции осужденные солдаты остались недовольны и подали апелляционную жалобу. Во время рассмотрения апелляционной жалобы потерпевшие просили оправданных военных признать виновными. Выступили в суде и представители акимата, а также Министерства обороны. Оба ведомства согласились с решением суда первой инстанции и просили апелляционную коллегию вынести решение на свое усмотрение.