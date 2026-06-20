Пассажиры выявили хитрость кассира станции в Таразе
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Суд №2 Тараза признал кассира билетной кассы станции виновной в серии мошенничеств с использованием служебного положения, сообщает Zakon.kz.
В Главной транспортной прокуратуре рассказали, что при выдаче проездных документов кассир оформляла билеты с разбивкой маршрута на отдельные участки вместо прямого рейса, присваивая разницу между фактической стоимостью проезда и полученными денежными средствами.
"Таким способом ущерб причинен трем пассажирам. Государственное обвинение по делу поддержано транспортной прокуратурой. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 248 430 тенге с лишением права сроком на три года занимать должности, связанные с денежными средствами и материальными ценностями", – уточнили в надзорном ведомстве.
Приговор не вступил в законную силу.
На комплексе Байконур возбуждено уголовное дело по факту интернет-мошенничества, жертвой которого стала местная жительница.
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