Пассажиры выявили хитрость кассира станции в Таразе

Суд №2 Тараза признал кассира билетной кассы станции виновной в серии мошенничеств с использованием служебного положения, сообщает Zakon.kz.

В Главной транспортной прокуратуре рассказали, что при выдаче проездных документов кассир оформляла билеты с разбивкой маршрута на отдельные участки вместо прямого рейса, присваивая разницу между фактической стоимостью проезда и полученными денежными средствами.

"Таким способом ущерб причинен трем пассажирам. Государственное обвинение по делу поддержано транспортной прокуратурой. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 248 430 тенге с лишением права сроком на три года занимать должности, связанные с денежными средствами и материальными ценностями", – уточнили в надзорном ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.

На комплексе Байконур возбуждено уголовное дело по факту интернет-мошенничества, жертвой которого стала местная жительница.