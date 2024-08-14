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Незаконные активы: за 2,5 года Казахстану вернули более триллиона тенге

Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 12:19 Фото: Zakon.kz
Антикоррупционная служба отчиталась о работе по возвращению незаконно полученных активов. По их данным, активы стоимостью более триллиона тенге уже вернули в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

C начала 2024 года Антикоррупционной службой в рамках завершенных уголовных дел возмещено порядка 195 млрд тенге.

Всего же за последние 2,5 года, в том числе со стороны олигополий, народу Казахстана возвращено 1,09 трлн тенге.

Ранее Агентством сообщалось о передаче государству объектов недвижимости, возвращенных Кайратом Сатыбалдыулы в качестве возмещения ущерба.

Среди них бизнес-центр "Kaisar Tower" в Алматы стоимостью более 7,9 млрд тенге, здание которого передано в распоряжение Казахского национального женского педагогического университета.

Кроме того, на баланс РГУ "Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова" передано адиминистративное здание стоимостью более 800 млн тенге.

В столице три особняка стоимостью более 5 млрд тенге переданы в КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции" акимата Астаны для детей с инвалидностью. Это позволит значительно улучшить образовательные условия и поддержать развитие творческих инициатив.

Вместе с тем важную роль играет международное сотрудничество, благодаря которому из Австрии, Франции, Лихтенштейна, Эмиратов, Турции, России и других стран в Казахстан возвращены активы в виде денег, ценных бумаг, недвижимости и драгоценностей.

Так, 36,8 млрд тенге возвращено из Австрии, 116,7 млрд тенге – из Лихтенштейна, из Турции – 2,2 млрд тенге, из Объединенных Арабских Эмиратов – 6,3 млрд тенге и других стран.

Кроме того, по уголовному делу в отношении экс-вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Токтабаева Т., осужденного за злоупотребление должностными полномочиями, в пользу государства передано уникальное месторождение "Шевченковское" в Костанайской области с крупными запасами никеля и кобальта стоимостью более 5,6 трлн тенге.

"Работа по возврату незаконно приобретенных активов продолжается".Пресс-служба Антикора

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В январе Антикор отчитывался о возвращении активов почти на триллион тенге.

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