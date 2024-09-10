Более 700 акмолинцев представили концертную программу на Всемирных играх кочевников

Сегодня, 10 сентября 2024 года, профессиональные и самодеятельные творческие коллективы региона выступили перед многотысячной аудиторией на Всемирных играх кочевников. Виртуозы искусства продемонстрировали высокое исполнительское мастерство, передает управление внутренней политики.

Зрелищная музыкально-хореографическая композиция "Арайлы Ақмола" явила праздник богатейшего культурного многовекового наследия. Народные ансамбли с многолетней историей "Кокшетау", "Он алты қыз" и "Тұмар", сводный домбровой ансамбль 500 юных инструменталистов города Косшы и Целиноградского района объединились, чтобы подарить зрителям незабываемые впечатления.

Фото: Управление культуры Акмолинской области

"На Всемирные игры кочевников из Акмолинской области приехали ведущие артисты учреждений культуры, ремесленники, сотрудники музеев – всего около 700 человек. Сегодня состоялась концертная программа с участием наших артистов. Уверена, что наша программа была по достоинству оценена зрителями, свидетельством которого стали овации после их выступлений", – поделилась руководитель управления культуры Айгуль Сабитова.

Фото: Управление культуры Акмолинской области

Также, как отметила руководитель управления, порадовали своими номерами и оркестр казахских народных инструментов имени К. Кумисбекова, ансамбль танца "Гәкку" и другие коллективы, известные своим творчеством далеко за пределами области.

Как далее добавили в областном ведомстве, кульминацией сегодняшнего дня стало открытие этноаула "Мир кочевников". Торжественное шествие к символу единения "Тайказану" началось с родника "Оразбұлақ", расположенного в историческом месте, связанным с именем Абылай хана, – Бурабае.

Фото: Управление культуры Акмолинской области

Напомним, что в играх принимают участие восемь акмолинцев, которые покажут свое мастерство в асық ату, құсбегілі и белбеу күресі.