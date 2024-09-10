Вторую такую весну мы не переживем: жители СКО обеспокоены процессом ремонта дамбы

Качеством восстановления дамбы возмущены жители микрорайона Подгора в Петропавловске. По их словам, защитное сооружение хотят обложить супесью и глиной. Люди опасаются, что после такого ремонта в следующем году им снова придется восстанавливать свои дома после паводков, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, уже третий месяц идет ремонт в микрорайоне, где 13 апреля затопило пятую часть из полутора тысяч домов. Но больше всего пострадавших волнует вопрос состояния дамбы, расположенной всего в нескольких десятках метров от их жилья. Жители микрорайона уверены, что защитное сооружение намерены восстанавливать самым примитивным и ненадежным способом – смешивая супесь с белой глиной.



"Нам говорят, что мы это все засыплем. Хотя акимат вызвал своего специалиста, который сказал, что если не обложите это все плитами, то это то же самое, что делали перед паводком – за две минуты это смоет. Только тот вариант, что облаживать плитами со стороны Ишима укреплять плитами. Они сказали - в этом году это не входит. А потом придет просто на просто наводнение, весна – здравствуйте, ребята! И мы поплыли. Вторую такую весну мы не переживем". Житель микрорайона Подгора Игорь Жульдиков

Отмечается, что основной накопитель, расположенный вблизи поврежденной дамбы, рассчитан на 25 тыс. кубов. Но заполнять его, как рассказали сами рабочие, начали лишь несколько дней назад. Завозят сюда ту самую супесь.

"Это два дня техника работает, а результата особо и не видим. А 25 тыс. обещано завести инертного материала для ремонта дамбы. Тут 30 машин от силы. Ну 25 тыс. тонн когда они успеют заготовить? Там дожди пойдут, непогода, техника будет тонуть, а дамба так у нас и не делается. А обещали с 15 июля начать работы, работы так и не ведутся. Мы люди, живущие Подгорой, оставшиеся, мы обеспокоены этим самым. Потому что, день и ночь мы ремонтируем свои дома, но мы не хотим пройти заново это все". Житель микрорайона Подгора Дмитрий Фирсов

В городском акимате рассказали, что восстанавливать поврежденную дамбу будут, но сроки не обозначили. Известно, что на ремонт защитного сооружения из областного бюджета выделено свыше 40 млн тенге.

"На сегодняшний день завозится инертный материал на дамбу по Ущева. Далее планируется проведение работы по закрытию проран смесью – это белая глина и супесь. Белая глина ранее уже прошла лабораторные испытания. Также в этом году сейчас вот ПСД разрабатывается и уже в этом году планируют начать работы по реконструкции самой дамбы". Пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтулова

С таким подходом к решению проблемы подгорцы в корне не согласны. Люди уверены, что эта смесь не сможет противостоять даже самому малому потоку воды, не говоря уже о сдерживании ледяного потока и с ужасом ждут следующей весны.

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