"Чувствуем себя защищенными!": пострадавшие от паводков казахстанцы обживаются в новых домах

Пострадавшие от масштабных паводков казахстанцы в разных регионах по очереди получают ключи и въезжают в новые дома. Своими чувствами они поделились с корреспондентами Zakоn.kz в регионах.

Павлодарская область

В Павлодарской области два месяца назад закончили строительство нового жилья для пострадавших от паводка жителей села Жалаулы. За это время дома прошли проверку на качество. Люди говорят, что встретят холодный сезон и весну уверенно и без переживаний.

Глава многодетной семьи Муллиных Светлана стала героиней нашего материала о вручении ключей, которое состоялось в июле 2024 года. На это торжество в маленький отдаленный поселок, где построили пять домов, прибыли многочисленные гости. Тогда Муллины только готовились к заселению, а сегодня рассказывают о жилье на правах хозяев.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

"Конечно, прожив в доме тридцать лет и вырастив в нем шестерых детей, испытываешь ностальгию. Но теперь мы знаем, что зиму встретим в тепле, весной не будем переживать, что затопит. И все благодаря новому, качественному жилью. Мне как-то до сих пор не верится, что мы, оказавшись в беде, обрели крышу над головой в нашем маленьком родном селе. Что государство, спонсоры, общество сделали все для этого! Конечно, я благодарна. Дом теплый, а мы делаем его уютным. Мечтаем, как встретим Новый год все вместе", – говорит Светлана Муллина.

У женщины шестеро детей, семь внуков. С ней проживают два сына, один из которых с инвалидностью. В обустройстве участвует вся семья. Планируют возвести и на придомовом участке необходимые постройки. Но к работам приступят уже в следующем году.

В марте 2024 года Жалаулы оказался под ударом стихии. Здесь пострадали 14 домов. После оценки девяти семьям выделили средства на ремонт и восстановление. Пять домов признали непригодными для проживания и решили построить новые. С учетом короткого лета в северном регионе сделали это в сжатые сроки. Чтобы обезопасить село в будущем, возвели защитную дамбу и вырыли котлованы для талых вод.

Северо-Казахстанская область

Не было бы счастья, да несчастье помогло – так теперь вспоминают масштабное наводнение нынешнего года в семье Салхеевых из СКО. Старый дом многодетной семьи в селе Прибрежном ушел под воду и был признан непригодным для восстановления. За выплаченную государством компенсацию удалось приобрести не только более просторное жилье с современным ремонтом, но и переехать из крохотного села в элитный микрорайон районного центра.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

В семье Салхеевых четверо детей. До паводка все ютились в небольшом доме в селе Прибрежном, которое построили полвека назад из камыша. Свое единственное жилье Салхеевы пытались спасти от "большой воды" до последнего. Жанар вмести с супругом круглосуточно работали на строительстве дамбы, как и все жители Прибрежного, надеясь, что вал из мешков с песком остановит стихию. Но вода, несущаяся с огромными земляными глыбами, буквально все сметала на своем пути. Старый камышитовый дом Салхеевых не устоял перед такой мощью. Он ушел под воду прямо на глазах у хозяев.

"Это очень больно, когда ты копил на это жилье, вкладывал в него все свои деньги, создавая здесь семейное гнездо, и когда я увидела, как там все разрушилось, как вывалились стены, это было страшно. Мы остались без ничего, и восстановить его было невозможно. Но нас спасло государство. Знаете, когда мы узнали, что нам дадут компенсацию и нам предоставят жилье, которое мы сами выберем, я плакала от счастья, дети радовались. Мы очень благодарны нашей стране, соотечественникам, нашему президенту. Он сказал тогда нам в самый трудный момент, что никто не останется без помощи, и так все и вышло. У нас новая жизнь началась!", – отметила Жанар Салхеева.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Новая жизнь у Салхеевых началась с поиска дома своей мечты. Жанар вспоминает, каждый домочадец, даже младший сын-первоклассник, тогда мечтали о том, что именно хочется видеть им в новом доме. И, конечно, семья хотела переехать в районный центр, аул Бесколь. Сегодня это один из самых престижных населенных пунктов Северо-Казахстанской области, это пригородный аул в 10 минутах езды от Петропавловска.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Я всегда мечтала о доме с беседкой. И моя мечта сбылась. Наш новый дом больше прежнего на целых 12 квадратных метров. Он основательный, капитальный, не то что наш, камышитовый. Весь дом утопает в зелени. Прекрасный ремонт. Это дом – мечта. Прекрасный, светлый, уютный. Просторная кухня, у меня никогда такой не было. Детям очень нравится. Знаете, мы зашли в этот дом, и нам ничего не нужно делать. Просто жить. Жить счастливо. Мы живем в такой стране, где никто не останется в беде. Я это поняла, когда случилась эта стихия". Жанар Салхеева

Очень нравится новое жилье и любимцу семьи. Кот Чино вмести с хозяевами претерпел все тяготы наводнения. Из затопленного дома его спасали на лодке. Сейчас Чино считает себя полноценным хозяином нового дома. Особенно, как заметили Салхеевы, ему нравится двор и соседки – кошки.

Западно-Казахстанская область

Семья Руслана Яшкова – жители садового товарищества "Елочка" в Уральске – уже несколько недель живут в новой квартире, которую им выдали взамен затопленного дачного дома. Вместе с ними в новом ЖК квартиры получили еще 43 семьи, оставшиеся без крыши над головой во время паводка 2024 года. Сам глава семьи Яшковых заявляет, что в первые минуты, когда их дачи ушли под воду, они были в отчаянии. Уверенность в том, что они не останутся на улице, появилась после того, как президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что все люди, кто потерял единственное жилье во время паводка, будут обеспечены крышей над головой.

На фото затопленный дом/Фото Zakon.kz/Светлана Макарова

Корреспондент портала Zakon.kz встретился с семьей Яшковых и побеседовал с ними в их новой уютной и светлой квартире.

Как рассказал сам глава семьи, в дачном товариществе "Елочка" они с мамой Нурслу Максутовной жили с 2007 года. Яшковы переехали в Уральск из села Бастау, Таскалинского района, ЗКО. Денег от продажи дома в поселке не хватало даже на то, чтобы купить в черте города пустой земельный участок под строительство дома. Тогда они были вынуждены купить маленький дачный дом в садовом товариществе "Елочка" в пригороде Уральска, в пойме реки Урал.

На фото новый дом Яшковых/Фото Zakon.kz/Светлана Макарова

Позже он женился, с супругой Ксенией они воспитывают сына Давида. Когда семья расширилась, старый домик они продали, купили дачный участок побольше и в течение трех лет строили большой дом.

"Урал не разливался уже больше 10 лет. Поэтому мы даже предположить не могли, что наши дачные дома затопит. Каждую заработанную копейку вкладывали в строительство. Сами возводили стены, с женой вдвоем учились штукатурить, цементную стяжку заливать. На всем экономили, строили своими руками", – рассказывает Руслан Яшков.

Его мама Нурслу Максутовна отмечает, что и они сами, и все их соседи по даче плакали, когда увидели, что стихия сотворила с их домами. Столько труда, сил и любви было вложено в них, а в итоге все ушло под воду.

Яшковы вспоминают, что когда в марте 2024 года река Чаган затопила дачные массивы вблизи Селекционной станции Уральска, они не хотели верить, что и их дома тоже затопит река Урал. Вместе с соседями они укрепляли дамбы, а потом поняли, что, скорее всего, потопа им избежать не удастся.

Большая вода пришла в "Елочку" 16 апреля – сначала вода подошла к порогу, а всего через несколько часов затопила дом по самые окна. Перед отъездом Руслан и Ксения подняли ковры, посуду, одежду наверх – на шкафы. Но уже 20 апреля разлившийся Урал затопил дачные дома в "Елочке" по самую крышу. Все вещи, которые Яшковы пытались спасти на шкафах, оказались в воде.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

"Когда первые дачные дома в Селекционном и в районах области оказались под водой, с обращением выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев, он пообещал, что всем людям, которые пострадали от паводка и лишились своих домов, будет возмещен ущерб и всем выдадут новое жилье. Мы боялись в это верить. Но надежда в то, что нас не оставят на улице, появилась. Ведь это обещание нам дал сам президент", – говорит Руслан Яшков.

Какое жилье дадут и где, дачники даже не предполагали. Более 2,5 месяцев дом Яшковых простоял в воде, отсырел и начал разваливаться. В итоге комиссия по техобследованию дачных домов, пострадавших от паводка, признала его непригодным для проживания.

На съемной квартире семья прожила 4,5 месяца, и когда силы и финансы были уже на исходе, акимат Уральска предоставил Яшковым двухкомнатную квартиру в 78 квадратов с улучшенной планировкой в новом трехэтажном доме на первом этаже.

Площадь жилого дачного дома Яшковых составляла 76,8 квадратов, но в нем было три комнаты. В отделе ЖКХ акимата Уральска Руслану объяснили, что выдать квартиру больше указанной квадратуры и дороже 22 млн тенге они не могут. И тогда семья согласилась с предложенным вариантом.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

"Когда меня пригласили посмотреть квартиру на улице Бисена Жумагалиева, я привез с собой маму и супругу. Квартира нам сразу понравилась – просторная, светлая. Большой двор, хорошие подъездные пути", – делится Руслан Яшков.

Пресс-служба акимата Уральска сообщила порталу Zakon.kz, что во время паводка 2024 года было затоплено свыше 10 тыс. дачных домов. На возмещение ущерба пострадавшие от большой воды дачники подали 10 500 заявлений.

На сегодня жилищная комиссия акимата Уральска одобрила 2295 заявлений – на приобретение семьям дачников жилья взамен того, что пришло в негодность после наводнения. Из них 1891 семья уже вселилась в новые квартиры. 466 семей дачников получили на ремонт подтопленных домов в общей сумме 1,4 млрд тенге.

Паводок в ЗКО в марте 2024 года застал людей буквально врасплох. Талая вода хлынула в дома сельчан из степи, спасателям приходилось вывозить их из зон затопления на лодках, вертолетах и на своей спине.

Дачникам, пострадавшим от паводка в Уральске, приходилось бежать от большой воды в том, в чем они были – спасая только детей и документы.

Также Zakon.kz писал о том, как пострадавшие от паводков казахстанцы осваиваются в новом жилье. Семья Мустафиных из Костаная больше месяца жила в одном из эвакопунктов. В мае 2024 года они получили новую квартиру, которую им купил акимат.

В то же время дети пострадавших от паводка семей без отрыва от учебы смогли отдохнуть в оздоровительных лагерях. Новые дома получили и жители села Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области.

Все новости о том, как Казахстан справлялся с паводками, можно прочитать здесь.