На ситуацию с массовыми отравлениями школьников в Мангистау отреагировали санврачи

Ситуация с массовыми отравлениями школьников в Мангистауской области показала необходимость изменения подходов в госконтроле за организацией питания школьников. Об этом Zakon.kz заявили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения РК.

Из релиза за 28 апреля 2025 года следует, что для системного решения проблем, связанных с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, комитетом разработаны новые подходы госконтроля за объектами образования.

"Они направлены на придание особого статуса объектам с пребыванием детей, исключение предварительного уведомления о проверках для объективной оценки, а также внедрение мониторинговых визитов с целью приведения объектов в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями". Пресс-служба КСЭК

В настоящее время, как пояснили в комитете, действующие нормы, предусмотренные Предпринимательским кодексом РК, не позволяют уполномоченным органам обеспечить полноценный охват госконтролем всех объектов пребывания детей.

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Ранее сообщалось, что в Мангистауской области внепланово проверят более 70 школьных столовых из-за массовых отравлений учащихся.