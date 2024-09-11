В Астане увеличили количество шаттл-автобусов для гостей Всемирных игр кочевников

Количество шаттл-автобусов, курсирующих в направлении этноаула в рамках Всемирных игр кочевников, увеличено с четырех до семи единиц на каждом из маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в компании City Transportation Systems, теперь автобусы будут отправляться с трех основных точек города с сокращенным интервалом движения на 10 минут.

В частности, шаттлы выезжают с парковок у стадиона "Астана Арена", Главной мечети и территории выставочного комплекса EXPO – с каждой из этих локаций выделено по семь транспортных средств.

Отследить движение автобусов, а также оплатить проезд можно через приложение Avtobys. При этом для пассажиров, имеющих билет на участие в мероприятиях Всемирных игр кочевников, проезд будет бесплатным, добавили в пресс-службе.

Соревнования в рамках Всемирных игр кочевников проходят с 8 по 16 сентября и включают более 30 видов традиционных этноспортивных игр.

Ранее стало известно, что новые правила прописки хотят ввести в Астане.

