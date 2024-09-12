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Почему в зоопарке Алматы прячут еду от медведицы

Почему в зоопарке Алматы прячут еду от медведицы, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 13:43 Фото: pxhere
Администрация Алматинского зоопарка разметила новое видео про белую медведицу. Специалисты рассказали о любимых лакомствах Пурги и почему от нее необходимо прятать еду в разных уголках вольера, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликован 12 сентября 2024 года на странице парка в Instagram. Cогласно заявлению зоологов, каждый день медведица Пурга получает свою порцию любимых лакомств.

"Мы стараемся разнообразить ее рацион, чтобы поддерживать ее здоровье и хорошее настроение. Еда прячется в разных местах вольера, чтобы избежать единовременного поглощения всей пищи".Пресс-служба администрации зоопарка Алматы

К примеру, в один из дней Пурга с удовольствием полакомилась свежей селедкой, минтаем, красной рыбой, мясом, курицей, а также овощами и фруктами.

"Каждое кормление – это важный момент не только для нее, но и для нас. Оно помогает укрепить связь с ней и следить за ее благополучием".Пресс-служба администрации зоопарка Алматы

Комментаторы пошутили под видео о том, что "в Казахстане народ так не питается, как Пурга! Но выглядит хорошо".

Несколько дней ранее зоопарк размещал другое видео, на кадрах которого показаны тренировки белой медведицы. Эти занятия играют ключевую роль в социализации животных в зоопарке.

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