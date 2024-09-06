Медведица Пурга из зоопарка Алматы научилась выполнять новое задание

Алматинский зоопарк поделился новым видео, на кадрах которого показаны тренировки белой медведицы. Интересный ролик опубликован 5 сентября 2024 года на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В описании к публикации сказано, что медведица Пурга – одна из самых красивых обитательниц Алматинского зоопарка.

Несмотря на свой величественный вид, Пурга достаточно молодая – ей чуть больше пяти лет.

"Мы проводим с ней ветеринарные тренинги, которые помогут при выполнении различных ветеринарных и зоотехнических процедур. Это важно для того, чтобы медведица была социально неагрессивной и привыкала к необходимым манипуляциям". Администрация зоопарка Алматы

Стоит отметить, что тренировки играют ключевую роль в социализации животных в зоопарке.

Например, команда "касаюсь" позволяет безопасно делать инъекции медведям.

"Также мы обучаем Пургу другим командам, чтобы осматривать живот, лапы, подушечки лап и оценивать функциональность конечностей". Администрация зоопарка Алматы

Пользователям Сети весьма понравилось данное видео.

Интересно наблюдать за тем, что происходит за "занавесом".

Какая умная девчонка!

Спасибо за такое видео! Здорово, что показываете, как взаимодействуете с животными!

Пурга – просто чудо. У меня ребенок так не слушается, как она, – уточнили комментаторы.

Днем ранее зоопарк рассказал о тренировках игривых хищников – речных выдр. Выдры воспринимают это как игру и с радостью встречают киперов.