Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Медведица Пурга из зоопарка Алматы научилась выполнять новое задание

Медведица Пурга из зоопарка Алматы научилась выполнять новое задание, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 10:25 Фото: pixabay
Алматинский зоопарк поделился новым видео, на кадрах которого показаны тренировки белой медведицы. Интересный ролик опубликован 5 сентября 2024 года на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В описании к публикации сказано, что медведица Пурга – одна из самых красивых обитательниц Алматинского зоопарка.

Несмотря на свой величественный вид, Пурга достаточно молодая – ей чуть больше пяти лет.

"Мы проводим с ней ветеринарные тренинги, которые помогут при выполнении различных ветеринарных и зоотехнических процедур. Это важно для того, чтобы медведица была социально неагрессивной и привыкала к необходимым манипуляциям".Администрация зоопарка Алматы

Стоит отметить, что тренировки играют ключевую роль в социализации животных в зоопарке.

Например, команда "касаюсь" позволяет безопасно делать инъекции медведям.

"Также мы обучаем Пургу другим командам, чтобы осматривать живот, лапы, подушечки лап и оценивать функциональность конечностей".Администрация зоопарка Алматы

Пользователям Сети весьма понравилось данное видео.

  • Интересно наблюдать за тем, что происходит за "занавесом".
  • Какая умная девчонка!
  • Спасибо за такое видео! Здорово, что показываете, как взаимодействуете с животными!
  • Пурга – просто чудо. У меня ребенок так не слушается, как она, – уточнили комментаторы.

Днем ранее зоопарк рассказал о тренировках игривых хищников – речных выдр. Выдры воспринимают это как игру и с радостью встречают киперов.

Читайте также

Берцам 12 лет: скандал с ботинками спасателей в горах Алматы прокомментировали власти
Берцам 12 лет: скандал с ботинками горных спасателей в Алматы прокомментировали власти
Сердце остановилось четыре раза: родильницу спасли в Алматинской области
Сердце останавливалось четыре раза: родильницу спасли в Алматинской области
В Астане заработала система взвешивания автотранспорта
В Астане заработала система взвешивания автотранспорта
Анастасия Московчук
Интересное Алматы Алматинский зоопарк Instagram 2024 год Медведи Социальные сети
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья
Казахстанцам напомнили про штраф, который может "прилететь" за непредставление декларации 270.00 в срок
Заморозки до -2°С ожидаются в трех областях Казахстана
Заморозки до -2°С ожидаются в трех областях Казахстана
Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу
Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу
магазин и покупатель
В России началась дефляция: как это отразится на ценах в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: