Медведица Пурга из зоопарка Алматы научилась выполнять новое задание
Фото: pixabay
Алматинский зоопарк поделился новым видео, на кадрах которого показаны тренировки белой медведицы. Интересный ролик опубликован 5 сентября 2024 года на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
В описании к публикации сказано, что медведица Пурга – одна из самых красивых обитательниц Алматинского зоопарка.
Несмотря на свой величественный вид, Пурга достаточно молодая – ей чуть больше пяти лет.
"Мы проводим с ней ветеринарные тренинги, которые помогут при выполнении различных ветеринарных и зоотехнических процедур. Это важно для того, чтобы медведица была социально неагрессивной и привыкала к необходимым манипуляциям".Администрация зоопарка Алматы
Стоит отметить, что тренировки играют ключевую роль в социализации животных в зоопарке.
Например, команда "касаюсь" позволяет безопасно делать инъекции медведям.
"Также мы обучаем Пургу другим командам, чтобы осматривать живот, лапы, подушечки лап и оценивать функциональность конечностей".Администрация зоопарка Алматы
Пользователям Сети весьма понравилось данное видео.
- Интересно наблюдать за тем, что происходит за "занавесом".
- Какая умная девчонка!
- Спасибо за такое видео! Здорово, что показываете, как взаимодействуете с животными!
- Пурга – просто чудо. У меня ребенок так не слушается, как она, – уточнили комментаторы.
Днем ранее зоопарк рассказал о тренировках игривых хищников – речных выдр. Выдры воспринимают это как игру и с радостью встречают киперов.
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