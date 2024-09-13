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Убил охранника ЖК и хотел спрыгнуть с высотки: уголовное дело в отношении алматинца прервано

В Алматы прервали уголовное дело по факту убийства охранника ЖК, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 09:29 Фото: Zakon.kz
В Алматы приостановили расследование по факту жестокого убийства охранника ЖК "Меркур Тауэрс", сообщает Zakon.kz.

Причины этого объяснили в прокуратуре Алматы.

"С марта текущего года в отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по факту убийства. На основании заключения судебной психолого-психиатрической экспертизы в соответствии п. 2 ч. 2 ст. 511 УПК РК подозреваемый помещен в специальную медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь. В этой связи сроки досудебного расследования прерваны на основании ст. 45 ч. 7 п. 4 УПК РК", – сообщили в надзорном органе.

Там добавили, что по итогам стационарного наблюдения производство по делу будет возобновлено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Инцидент произошел в ночь на 29 марта 2024 года. Мужчина на своем автомобиле совершил наезд на установленный возле ЖК шлагбаум, переехал охранника, после чего избил его до смерти. Затем он попытался покончить с собой, спрыгнув с 14 этажа, но полиции удалось его остановить. В Казнете было опубликовано видео, снятое очевидцем. На кадрах мужчина избивал лежащего на земле без сознания охранника ЖК.

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