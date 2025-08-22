#АЭС в Казахстане
Общество

Уроки личной безопасности введут в казахстанских школах с 1 сентября

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 08:22 Фото: Zakon.kz
С 1 сентября во всех организациях образования страны стартуют уроки личной безопасности. Они направлены на формирование у детей практических навыков правильных действий в различных жизненных ситуациях и развитие ответственного отношения к безопасности, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства просвещения РК, уроки охватят все уровни образования – от дошкольных организаций до колледжей. Для каждой возрастной группы предусмотрен отдельный блок:

  • детские сады – номера экстренных служб, правила поведения на площадках и в игровых центрах;
  • начальные классы – безопасность на воде и льду, поведение при встрече с незнакомцами, защита от бродячих животных;
  • средние классы – буллинг, кибербуллинг, опасные интернет-увлечения, отказ от чужих приглашений, формирование ответственности за свои поступки;
  • старшие классы и колледжи – финансовая грамотность, защита от мошенничества, риски онлайн-игр, безопасные условия труда, знание своих прав и обязанностей, ответственность за собственные действия.

Занятия будут проводить еженедельно в течение 10 минут в рамках классного часа, с повторением темы три раза в год.

"Практика показала, что такие занятия помогают снизить тревожность у детей, формируют навыки безопасного поведения и учат их правильно реагировать на сложные ситуации как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве", – отметила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

Уроки личной безопасности внедрены в рамках реализации Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы.

Ранее сообщалось о том, что в Шымкенте члены АНК поддержали 532 школьника в рамках акции "Дорога в школу".

Аксинья Титова
