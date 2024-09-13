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Законодательство РК

Треть очередников на жилье в Казахстане не соответствует критериям

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В Казахстане из 648 тыс. человек, нуждающихся в жилье, более 200 тыс. не соответствуют необходимым критериям, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бахытжан Жунисбеков, ведомство ведет постоянный мониторинг в информационной системе и при изменениях в статусе необходимо прийти в уполномоченный орган по месту жительства и подтвердить критерии соответствия.

"Более 200 тысяч в соответствии с данными системы не соответствуют критериям очереди. Из них пришли и подтвердили свое соответствие либо было подтверждено их несоответствие на сегодня порядка 43 тысяч человек, если я не ошибаюсь. Эта работа ведется на постоянной основе. Но в целом очередь не снижается, потому что добавляются новые очередники", – сказал Бахытжан Жунисбеков 13 сентября на пресс-конференции в СЦК.

В этом году согласно Плану первоочередных действий по обеспечению экономического роста планируется построить 18 млн кв. м жилья. За счет государственной поддержки предусмотрено строительство 16 тыс. квартир кредитного жилья, а также приобретение 22 тыс. квартир арендного жилья.

Кто имеет право на бесплатную квартиру в РК и как ее получить, можно прочитать здесь.

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