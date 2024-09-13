Бесплатный проезд и полевые выплаты: депутат предлагает вернуть социальные льготы военнослужащим Казахстана

Депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин на пленарном заседании палаты 13 сентября 2024 года призвал правительство вернуть ряд социальных льгот казахстанским военнослужащим, сообщает Zakon.kz.

Андрей Лукин указал на наличие в Вооруженных силах Казахстана нерешенных проблем.

"Учитывая особые условия прохождения воинской службы, с которыми приходится сталкиваться нашим военнослужащим, назрела острая необходимость ускорения работы по созданию устойчивой системы обеспечения безопасных и комфортных условий воинской службы, предусматривающих полный комплекс моральных и материальных стимулов", – считает сенатор.

По его словам, настала необходимость сосредоточить основные приоритеты на социальных льготах военнослужащих, таких как:

бесплатный проезд военнослужащих и членов их семей железнодорожным транспортом в отпуск и обратно один раз в год;

бесплатный проезд на общественном транспорте городского, пригородного и местного сообщения;

полевые выплаты;

возмещение коммунальных услуг в размере 50%.

Для этого, как отметил Андрей Лукин, нужно внести соответствующие изменения и дополнения в Закон РК "О воинской службе и статусе военнослужащих".

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12 сентября 2024 года на официальном портале ePetition.kz появилась петиция "О повышении призывного возраста на срочную службу", адресованная Министерству обороны Казахстана. Ее инициировала группа казахстанцев, которая просит пересмотра призывного возраста с 18 до 20 лет.