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Законодательство РК

Бесплатный проезд и полевые выплаты: депутат предлагает вернуть социальные льготы военнослужащим Казахстана

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 15:10 Фото: akorda.kz
Депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин на пленарном заседании палаты 13 сентября 2024 года призвал правительство вернуть ряд социальных льгот казахстанским военнослужащим, сообщает Zakon.kz.

Андрей Лукин указал на наличие в Вооруженных силах Казахстана нерешенных проблем.

"Учитывая особые условия прохождения воинской службы, с которыми приходится сталкиваться нашим военнослужащим, назрела острая необходимость ускорения работы по созданию устойчивой системы обеспечения безопасных и комфортных условий воинской службы, предусматривающих полный комплекс моральных и материальных стимулов", – считает сенатор.

По его словам, настала необходимость сосредоточить основные приоритеты на социальных льготах военнослужащих, таких как:

  • бесплатный проезд военнослужащих и членов их семей железнодорожным транспортом в отпуск и обратно один раз в год;
  • бесплатный проезд на общественном транспорте городского, пригородного и местного сообщения;
  • полевые выплаты;
  • возмещение коммунальных услуг в размере 50%.

Для этого, как отметил Андрей Лукин, нужно внести соответствующие изменения и дополнения в Закон РК "О воинской службе и статусе военнослужащих".

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12 сентября 2024 года на официальном портале ePetition.kz появилась петиция "О повышении призывного возраста на срочную службу", адресованная Министерству обороны Казахстана. Ее инициировала группа казахстанцев, которая просит пересмотра призывного возраста с 18 до 20 лет.

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