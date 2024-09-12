Казахстанцы просят изменить призывной возраст

На официальном портале ePetition.kz сегодня, 12 сентября 2024 года, появилась петиция "О повышении призывного возраста на срочную службу", адресованная Министерству обороны Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ее инициировала группа казахстанцев, которая просит пересмотра призывного возраста.

"Мы, нижеподписавшиеся граждане Республики Казахстан, обращаемся с просьбой пересмотреть возраст призыва на срочную воинскую службу и увеличить его с 18 до 20 лет", – говорится в петиции.

Их предложение основывается на следующих аргументах:

Психологическая и физическая зрелость: в 18 лет молодые люди часто еще не обладают достаточной зрелостью для выполнения серьезных задач, связанных с защитой Родины. К 20 годам большинство граждан имеют более устойчивую психологическую и физическую подготовку, что повышает их готовность к военной службе. Продолжение образования: многие молодые люди в возрасте 18 лет находятся на этапе получения средне-специального образования. Призыв в армию в этом возрасте прерывает их образовательный процесс, что может негативно сказаться на их будущей карьере и профессиональном росте. Снижение уровня дезертирства и правонарушений: увеличение призывного возраста позволит сократить количество случаев дезертирства и других правонарушений в армии, так как более зрелые люди обычно обладают большей ответственностью и самодисциплиной. Улучшение качества военной подготовки: старшие призывники, как правило, более мотивированы и способны быстрее освоить необходимые навыки для службы. Это повысит качество подготовки личного состава, что положительно скажется на обороноспособности страны. Снижение уровня дезертирства и отказов от службы: психологические исследования показывают, что молодые люди, вступающие в армию в более зрелом возрасте, реже прибегают к дезертирству или другим способам избежать службы. Осознанное и подготовленное отношение к воинскому долгу позволит сократить количество таких случаев.

Также авторы петиции привели в пример опыт других стран.

"В Швеции, Германии, Швейцарии и Австрии призывной возраст также начинается с 19-20 лет. Это связано с тем, что в таком возрасте призывники лучше подготовлены как физически, так и морально, что приводит к повышению боеготовности и эффективности армии. Эти дополнительные доводы подчеркивают необходимость реформы призывного возраста для улучшения качества жизни молодежи и повышения общей безопасности страны", – следует из петиции.

Авторы петиции убеждены, что "повышение призывного возраста до 20 лет позволит улучшить эффективность военной службы, защитит интересы молодых граждан и приведет к позитивным изменениям в системе обороны Казахстана".

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6 сентября 2024 года сообщалось, что в Казахстане начался осенний призыв в армию. В Министерстве обороны РК подчеркнули, что "на срочную воинскую службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва".