Казахстанцы просят изменить призывной возраст
Ее инициировала группа казахстанцев, которая просит пересмотра призывного возраста.
"Мы, нижеподписавшиеся граждане Республики Казахстан, обращаемся с просьбой пересмотреть возраст призыва на срочную воинскую службу и увеличить его с 18 до 20 лет", – говорится в петиции.
Их предложение основывается на следующих аргументах:
- Психологическая и физическая зрелость: в 18 лет молодые люди часто еще не обладают достаточной зрелостью для выполнения серьезных задач, связанных с защитой Родины. К 20 годам большинство граждан имеют более устойчивую психологическую и физическую подготовку, что повышает их готовность к военной службе.
- Продолжение образования: многие молодые люди в возрасте 18 лет находятся на этапе получения средне-специального образования. Призыв в армию в этом возрасте прерывает их образовательный процесс, что может негативно сказаться на их будущей карьере и профессиональном росте.
- Снижение уровня дезертирства и правонарушений: увеличение призывного возраста позволит сократить количество случаев дезертирства и других правонарушений в армии, так как более зрелые люди обычно обладают большей ответственностью и самодисциплиной.
- Улучшение качества военной подготовки: старшие призывники, как правило, более мотивированы и способны быстрее освоить необходимые навыки для службы. Это повысит качество подготовки личного состава, что положительно скажется на обороноспособности страны.
- Снижение уровня дезертирства и отказов от службы: психологические исследования показывают, что молодые люди, вступающие в армию в более зрелом возрасте, реже прибегают к дезертирству или другим способам избежать службы. Осознанное и подготовленное отношение к воинскому долгу позволит сократить количество таких случаев.
Также авторы петиции привели в пример опыт других стран.
"В Швеции, Германии, Швейцарии и Австрии призывной возраст также начинается с 19-20 лет. Это связано с тем, что в таком возрасте призывники лучше подготовлены как физически, так и морально, что приводит к повышению боеготовности и эффективности армии. Эти дополнительные доводы подчеркивают необходимость реформы призывного возраста для улучшения качества жизни молодежи и повышения общей безопасности страны", – следует из петиции.
Авторы петиции убеждены, что "повышение призывного возраста до 20 лет позволит улучшить эффективность военной службы, защитит интересы молодых граждан и приведет к позитивным изменениям в системе обороны Казахстана".
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6 сентября 2024 года сообщалось, что в Казахстане начался осенний призыв в армию. В Министерстве обороны РК подчеркнули, что "на срочную воинскую службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва".