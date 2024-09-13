Токаев поставил перед министром просвещения ряд задач

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра просвещения Гани Бейсембаева, который доложил о мерах по развитию дошкольного, среднего, технического и профессионального образования в стране, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе президента.

"Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию системы образования и обеспечению безопасности детей", – говорится в сообщении.

Как сообщили президенту, по итогам прошлого года открыто 154 новые школы на 137 тыс. ученических мест, которые решили вопрос 29 трехсменных и 12 аварийных школ. В новом учебном году планируется ввести в эксплуатацию 221 образовательное учреждение на 365 тыс. ученических мест. Показатель оснащенности школ предметными кабинетами увеличен в два раза, улучшилось качество интернета.

По словам Гани Бейсембаева, приоритетным направлением остается воспитательная работа. Внедрена программа "Біртұтас тәрбие", основанная на общенациональных ценностях "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс".

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о повышении качества среднего образования. Все школьные учебники переведены в цифровой формат. Каждый второй ученик, участвовавший в международных олимпиадах от Казахстана, становится призером. По итогам прошлого года представители нашей страны завоевали 58 золотых медалей.

Также главе государства были представлены проекты по трансформации системы технического и профессионального образования, развитию инклюзивного и специального образования.

20 августа 2024 года сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев вместе с Гани Бейсембаевым посетил новые школы столицы, которые были построены в рамках национального проекта "Комфортная школа".