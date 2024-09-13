Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев поставил перед министром просвещения ряд задач

Токаев поставил перед министром просвещения ряд задач, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 16:34 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра просвещения Гани Бейсембаева, который доложил о мерах по развитию дошкольного, среднего, технического и профессионального образования в стране, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе президента.

"Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию системы образования и обеспечению безопасности детей", – говорится в сообщении.

Как сообщили президенту, по итогам прошлого года открыто 154 новые школы на 137 тыс. ученических мест, которые решили вопрос 29 трехсменных и 12 аварийных школ. В новом учебном году планируется ввести в эксплуатацию 221 образовательное учреждение на 365 тыс. ученических мест. Показатель оснащенности школ предметными кабинетами увеличен в два раза, улучшилось качество интернета.

По словам Гани Бейсембаева, приоритетным направлением остается воспитательная работа. Внедрена программа "Біртұтас тәрбие", основанная на общенациональных ценностях "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс".

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о повышении качества среднего образования. Все школьные учебники переведены в цифровой формат. Каждый второй ученик, участвовавший в международных олимпиадах от Казахстана, становится призером. По итогам прошлого года представители нашей страны завоевали 58 золотых медалей.

Также главе государства были представлены проекты по трансформации системы технического и профессионального образования, развитию инклюзивного и специального образования.

20 августа 2024 года сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев вместе с Гани Бейсембаевым посетил новые школы столицы, которые были построены в рамках национального проекта "Комфортная школа".

Читайте также

Прогноз погоды на 14 сентября: сильный ветер, туман и дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Прогноз погоды на 14 сентября: сильный ветер, туман и дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Народный штаб, сайт о строительстве АЭС
Запуск сайта Народного штаба: Все об АЭС в одном клике
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
Чиновник в Актау поплатился за игнорирование прокуроров
Динара Халдарова
Министерство просвещения РК Образование Токаев Касым-Жомарт Казахстан Бейсембаев Гани 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ДТП
Пассажирский автобус вылетел с моста и упал на микроавтобус при въезде в Каскелен
Алсу уехала из России
Алсу уехала из России
Главная героиня фильма &quot;Томирис&quot; вышла замуж
Исполнительница главной роли в фильме "Томирис" вышла замуж
Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан
Сколько удерживают с доходов казахстанцев в виде налогов и соцплатежей и сколько будут
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: