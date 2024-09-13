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Аэропорт Астаны озвучил интересную просьбу к пассажирам

Аэропорт в Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, международный трансфер, внутренний трансфер, международные перелеты, внутренние перелеты, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 16:40 Фото: akorda.kz
Администрация Международного аэропорта Астаны обратилась с необычной просьбой к пассажирам. Путешественникам 13 сентября 2024 года напомнили правила пользования лифтом и эскалатором, сообщает Zakon.kz.

Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать простые правила, чтобы избежать травм и неудобств.

В заявлении просят обратить внимание на следующие рекомендации:

  • Не толкайтесь при входе и выходе из лифта или на эскалаторе.
  • Держитесь за перила во время движения.
  • Не перегружайте лифт или эскалатор.
  • В случае экстренной ситуации не паникуйте и следуйте инструкциям персонала.

Ранее пассажиров, планирующих вылет из аэропорта Алматы, предупредили о закрытии въезда на второй уровень.

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