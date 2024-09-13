Аэропорт Астаны озвучил интересную просьбу к пассажирам
Фото: akorda.kz
Администрация Международного аэропорта Астаны обратилась с необычной просьбой к пассажирам. Путешественникам 13 сентября 2024 года напомнили правила пользования лифтом и эскалатором, сообщает Zakon.kz.
Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать простые правила, чтобы избежать травм и неудобств.
В заявлении просят обратить внимание на следующие рекомендации:
- Не толкайтесь при входе и выходе из лифта или на эскалаторе.
- Держитесь за перила во время движения.
- Не перегружайте лифт или эскалатор.
- В случае экстренной ситуации не паникуйте и следуйте инструкциям персонала.
Ранее пассажиров, планирующих вылет из аэропорта Алматы, предупредили о закрытии въезда на второй уровень.
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