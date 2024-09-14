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Фанаты Димаша порадовали жителей Астаны

Димаш, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 09:39 Фото: dimashnews.com
Зрители и гости V Всемирных игр кочевников убрали мусор после концерта Димаша Кудайбергена на стадионе "Астана Арена", сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичного акимата отметили, что подобные акции чистоты стали доброй традицией, объединяющей жителей Астаны и гостей города, радеющих за уют и комфорт.

"Среди зрителей было много иностранных гостей, которые восхитились активностью казахстанцев и их осознанным отношением к своему городу. К уборке присоединились как активисты, волонтеры КГУ "Астана Жастары", так и неравнодушные граждане, которые пришли на концерт", – добавили в акимате.
Димаш, фанаты Димаша, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 09:39

Фото: акимат Астаны

Напомним, 13 и 14 сентября на стадионе "Астана Арена" проходит масштабный концерт Димаша Кудайбергена.

Зрители могут добраться до места проведения концертов на специальных автобусах. Проезд возможен только при предоставлении билета на выступление.

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