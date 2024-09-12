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Специальные автобусы запустят в Астане из-за концертов Димаша и хоккейного матча

Специальные автобусы запустят в Астане из-за концертов Димаша и хоккейного матча, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 19:08 Фото: Telegram/astana_newss
В Астане 13 и 14 сентября 2024 года запустят специальные автобусы. Это связано с запланированными в эти дни концертами известного исполнителя Димаша Кудайбергена и матча "Барыс" – "Динамо Мн", сообщает Zakon.kz.

Соответствующую информацию сегодня, 12 сентября, разослал столичный акимат.

"13 и 14 сентября в 20:00 на стадионе "Астана Арена" выступит Димаш Кудайберген. Для удобства зрителей до места проведения концертов будут организованы специальные автобусы", – говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности и комфорта зрителей, а также во избежание заторов на дорогах, автобусы будут отправляться с нескольких точек сбора:

  • Салтанат Сарайы;
  • Мечеть Хазрет Султан;
  • Главная мечеть.
"Въезд на личном транспорте к месту проведения мероприятия будет запрещен. Проезд на специальных автобусах возможен только при предоставлении билета на концерт. Автобусы начнут движение с 17:00".Пресс-служба акимата Астаны

Также столичные власти рассказали, что спецавтобусы будут курсировать для болельщиков матча "Барыс" – "Динамо Мн".

"13 сентября в 19:00 в Ледовом дворце "Барыс Арена" состоится матч по хоккею между командами "Барыс" и "Динамо Мн". Для удобства болельщиков до места проведения игры будут курсировать специальные автобусы", – следует из сообщения.

Для обеспечения безопасности, удобства болельщиков и во избежание заторов на дорогах спецавтобусы будут отправляться с нескольких точек сбора:

  • Парковочная зона "СК Казахстан";
  • Центральный парк (около часов);
  • Международный выставочный центр (район Экспо).
"Въезд на личном транспорте к месту проведения мероприятия будет запрещен. Проезд на специальных автобусах возможен только при предоставлении билета на матч... Автобусы будут стоять на точках с 17:00. Последний маршрут выезжает в 18:30".Пресс-служба акимата Астаны

Жителей столицы власти попросили "заранее планировать свои маршруты".

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Ранее мы писали, что в Астане приостанавливают ночные маршруты.

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