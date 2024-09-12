Специальные автобусы запустят в Астане из-за концертов Димаша и хоккейного матча
Фото: Telegram/astana_newss
В Астане 13 и 14 сентября 2024 года запустят специальные автобусы. Это связано с запланированными в эти дни концертами известного исполнителя Димаша Кудайбергена и матча "Барыс" – "Динамо Мн", сообщает Zakon.kz.
Соответствующую информацию сегодня, 12 сентября, разослал столичный акимат.
"13 и 14 сентября в 20:00 на стадионе "Астана Арена" выступит Димаш Кудайберген. Для удобства зрителей до места проведения концертов будут организованы специальные автобусы", – говорится в сообщении.
Для обеспечения безопасности и комфорта зрителей, а также во избежание заторов на дорогах, автобусы будут отправляться с нескольких точек сбора:
- Салтанат Сарайы;
- Мечеть Хазрет Султан;
- Главная мечеть.
"Въезд на личном транспорте к месту проведения мероприятия будет запрещен. Проезд на специальных автобусах возможен только при предоставлении билета на концерт. Автобусы начнут движение с 17:00".Пресс-служба акимата Астаны
Также столичные власти рассказали, что спецавтобусы будут курсировать для болельщиков матча "Барыс" – "Динамо Мн".
"13 сентября в 19:00 в Ледовом дворце "Барыс Арена" состоится матч по хоккею между командами "Барыс" и "Динамо Мн". Для удобства болельщиков до места проведения игры будут курсировать специальные автобусы", – следует из сообщения.
Для обеспечения безопасности, удобства болельщиков и во избежание заторов на дорогах спецавтобусы будут отправляться с нескольких точек сбора:
- Парковочная зона "СК Казахстан";
- Центральный парк (около часов);
- Международный выставочный центр (район Экспо).
"Въезд на личном транспорте к месту проведения мероприятия будет запрещен. Проезд на специальных автобусах возможен только при предоставлении билета на матч... Автобусы будут стоять на точках с 17:00. Последний маршрут выезжает в 18:30".Пресс-служба акимата Астаны
Жителей столицы власти попросили "заранее планировать свои маршруты".
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