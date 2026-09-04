Красивый финал шоу Энрике Иглесиаса: зрители помогли навести порядок на "Астана Арене"

В столице на стадионе "Астана Арена" прошел концерт Энрике Иглесиаса. После выступления артиста молодые зрители остались на территории стадиона и помогли убрать мусор после мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Они собрали оставшийся после концерта мусор, показав личным примером, что поддерживать чистоту во время крупных культурных мероприятий может каждый.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Фото: пресс-служба акимата города Астаны





"Концерт подарил нам много ярких эмоций. После его завершения мы решили присоединиться к уборке и помочь навести порядок на территории стадиона. Это не занимает много времени, но так каждый из нас может проявить уважение к городу, окружающим и людям, которые трудятся на площадке", – отметил один из зрителей.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Такие акции помогают формировать культуру ответственного отношения к окружающей среде и напоминают, что чистота города начинается с каждого из нас.